Reaparece el exgobernador Rodrigo Medina; rechaza acusaciones de la UIF

MONTERREY.- El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, rechazó acusaciones periodísticas de que es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y asegura que es objeto de persecución política.

A través de un video que difundió, Medina dice que tras mucho tiempo sin aparecer públicamente, lo hace para aclarar y responder notas periodísticas respecto a investigaciones a su familia y a su persona.

"En primer lugar ninguna autoridad me ha notificado de manera formal dicha investigación", dice.

Rechaza las acusaciones de la prensa y señala que no tiene cuentas ni en Alemania, Suiza, Argentina ni en Emiratos Árabes Unidos. "Es totalmente falso, ridículo, eso jamás ha existido ni existe de forma directa e indirecta", añade.

Tampoco es cierto, afirma, que en mis cuentas se registren depósitos o retiros por más de 118 millones de pesos y agrega que tiene todos sus estados de cuenta desde 2009 a la fecha y es muy fácil comprobar.

"Tampoco he constituido una serie de empresas para beneficiar o triangular miles de millones de pesos a mi favor".

Con respecto a la información que habla de una autocompra de un terreno en 92 millones de pesos, el ex gobernador menciona que esa propiedad la adquirió en copropiedad en 1988 cuando aún no era funcionario público y que posteriormente se liquidó legal y transparentemente.

Enseguida acusa persecución política y recuerda que esta exonerado

"He sido objeto de persecución política y la Fiscalía Anticorrupción me ha investigado de manera exhaustiva a mi persona y a mi patrimonio, y siempre he dado la cara y acudido a todo llamado de la autoridad porque no tengo nada que esconder y al final los tribunales me dieron la razón".

En enero de 2017 Medina pasó 18 horas en el Penal del Topo Chico cuando un juez violó un amparo del ex gobernador que fue acusado por el gobierno de su sucesor Jaime Rodríguez Calderón de peculado y daño a la administración, por lo que luego fue exonerado.





