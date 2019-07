Realizarán kermés para niños con cáncer

Madres de niños con cáncer invitan a una kermés, que se realizará el 21 de julio en el Malecón de Veracruz. El evento se hace con tal de recaudar fondos para los tratamientos de niños provenientes de familias con bajos recursos.

Son cerca de 42 familias las que organizan la convivencia, que contará con venta de alimentos, bebidas y con juegos inflables y de mesa. El dinero recaudado para pagar los tratamientos que la clínica no les proporciona.

En el hospital les proporcionan los medicamentos, ya que el desabasto de medicamentos oncológicos se está regularizando. Sin embargo, la aplicación no se puede realizar debido a que la clínica no calificó y no puede otorgar el servicio de forma gratuita.

"Con el seguro popular nos dan todas las facilidades. A veces nos mandan a otras clínicas donde sí pueden dar el tratamiento, pero para recibirlo hay que pagar y por eso se hace el evento", comentó Cora de Jesús Ramírez, vocera de la agrupación de madres de niños con cáncer.

La mayoría de los casos son de cáncer de Wilms y cáncer de hueso con tumores sólidos. Los pacientes y sus familias provienen de la zona conurbada y otros municipios cercanos y se espera recaudar fondos para algunos tratamientos, cuyo precio puede ascender hasta los 8 mil pesos.

También solicitan a los proveedores de medicamento que los escuchen y los apoyen. El evento empezará a las 2 de la tarde y concluye a las 9 pm.