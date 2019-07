Realizan primera audiencia por agresión con cuchillo

Este viernes se realizó la primera audiencia en el Juzgado de la avenida Fidel Velazquez, sobre el caso Domingo "N", agredido en el ojo con un cuchillo en una riña por un lugar de estacionamiento.

La familia del afectado, a través de su asesor legal, señaló que están tranquilos con el caso, ya que cuentan con todas las pruebas que acreditan la agresión con arma blanca.

El abogado aclaró que su trabajo será en apoyo a las averiguaciones de la Fiscalía, con pruebas para comprobar la culpabilidad del agresor.

"La Fiscalía es la que tiene que determinar qué tipo de delito es. Se ha hecho la controversia si son lesiones o es tentativa de homicidio, no me compete a mí decir que delito es, para no entrar en controversia", explicó.

La familia indicó que lo primordial es la salud del hombre atacado, por la gravedad de las heridas. Además, está en consideración la posibilidad que el agresor libre una pena por alegar "defensa propia", sin embargo, el abogado indica que el uso de un arma blanca para agredir no está justificado.

También menciona que sobre la filtración de imágenes y fotografías salidas desde el quirófano donde se atendió al herido, estas imágenes no debieron ser difundidas porque son un perjuicio en contra de Domingo "N" y su familia, por lo que analizan una denuncia en contra de quien resulte responsable.