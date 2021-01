Reabren caso contra Félix Salgado por violación; también van por exfiscal

La FGE informó que la carpeta por el delito de violación en contra de Félix Salgado está siendo revisada para determinar la procedencia o no de la acción penal. Foto tomada de Twitter @FelixSalMac

CHILPANCINGO.- Horas después de que el ex fiscal de Guerrero, Xavier Olea, denunciara presiones para "congelar" la investigación en contra de Félix Salgado Macedonio, precandidato de Morena a la gubernatura estatal, la Fiscalía informó que la carpeta está en revisión.

En un comunicado, informó que también inició una indagatoria en contra de Xavier Oléa por sustracción de documentos del caso.

La FGE subrayó que la carpeta por el delito de violación en contra de Salgado Macedonio la está revisando la Dirección General Jurídica Consultiva, quien determinará, en definitiva, la procedencia o no de la acción penal en contra del senador con licencia.

TAMBIÉN VAN CONTRA EXFISCAL

Ayer, La Silla Rota publicó que el ex fiscal denunció que en 2018 recibió presiones del gobierno estatal para frenar la investigación en contra del ex alcalde de Acapulco, por unas denuncias de abuso sexual que datan de 2016.

Por otra parte, la Fiscalía indicó que se inició una indagatoria contra el ex fiscal acusado de sustraer la carpeta de investigación en contra de Salgado Macedonio; así como de difundir el contenido de la indagatoria, con lo que se violó el cumplimiento de su responsabilidad legal.

Se ha dado el inicio de una carpeta de investigación a fin de deslindar su responsabilidad y en su caso, aporte la información y los datos de prueba con los que dice contar

En respuesta, Xavier Oléa negó que haya sustraído los documentos del caso y señaló que sólo sacó una copia de la indagatoria.

"Yo saqué una copia de la judicialización de esa carpeta, yo no tengo la carpeta, la carpeta la regresé a la Fiscalía de Delitos Sexuales que es de donde provenía. Nunca la tuve físicamente, la vi físicamente, pero yo no la tuve en mi escritorio, de tal suerte que nunca he sustraído nada", afirmó en entrevista con Elisa Alanís, para Milenio Televisión.

? "Tengo la presunción de inocencia y el derecho a defenderme"



Fiscalía de Guerrero investigará a Xavier Olea por información difundida sobre Félix Salgado.



?? La entrevista con @elisaalanis #ElisaEnMILENIO pic.twitter.com/1Ahq3WqMm8 — Milenio (@Milenio) January 8, 2021