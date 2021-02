Rastro TIF: otro elefante blanco de Graco Ramírez

El gobierno de Graco Ramírez destinó 58 millones de pesos a la construcción de un rastro en Miacatlán que pretendía alcanzar una certificación Tipo Inspección Federal (TIF), con una capacidad para sacrificar a 100 bovinos por día, pero la obra no concluyó. El proyecto está detenido.

De acuerdo con Guillermo López Ruvalcaba, Secretario de Desarrollo Agropecuario del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, el rastro que pretendió construir la pasada administración es otro ‘elefante blanco’ en el cual se han encontrado irregularidades.

“Como muchas cosas fue una falta de respeto a los ciudadanos, a los ganaderos, una obra que estuvieron haciendo cuatro o cinco años, mal decidida, mal decidida porque es un elefante blanco, se requiere sí avanzar en tener rastros, a lo mejor rastros menores, más pequeños, en algunos casos algunos obradores para que se pueda procesar la carne de lechón, ovinos, que es un gran mercado aquí en Morelos por el turismo, la barbacoa y eso y es un rastro realmente con muchas irregularidades”, expresó.

El rastro luce abandonado. En un recorrido realizado por La Silla Rota se puede observar que esta obra se quedó paralizada. Nunca terminó ni se avanzó más.

Sólo un velador se encarga del resguardo del inmueble, quien asegura el gobierno pasado únicamente realizó algunas unas pruebas de sacrificio de ganado.

La primera es que para su construcción y operación el gobierno de Graco Ramírez, añadió López Ruvalcaba, dejó de lado a los ganaderos de Morelos y se asoció con particulares del estado de Durango.

“Graco Ramírez y Roberto Ruiz Silva (ex secretario de Desarrollo Agropecuario) se asociaron a una sociedad para hacer este rastro, no con los ganaderos de Morelos, sino con una sociedad de gente de Durango.

“El rastro no arrancó porque tuvo muchas irregularidades, por un lado, estamos en la revisión de la obra, se gastaron 58 millones y con Obras Públicas se está revisando la parte de la obra, esta fue una inversión federal y estatal, el 80, 90 por ciento es federal y estatal”, dijo.

Antes de concluir su Sexenio, Graco Ramírez recibió una partida adicional para la instalación de corrales, los cuales no se construyeron.

“Ya en la fase final del año pasado se dio un apoyo de la Federación que iba a ser un monto total de 15 millones para hacer unas corraletas donde hubiera engorda para 400 bovinos y poder tener ahí ya la explotación del rastro, mal concebido porque quienes tienen que hacer las engordas son los ganaderos, no el rastro, pues esas corraletas no existen y esos 15 millones, 10 millones que puso la Federación, 2 millones el Estado y 3 millones que iba a poner esta gente, una persona física del norte, pues desaparecieron y es una estafa maestra que está ahí”, expresó.

En las imágenes tomadas por La Silla Rota se puede observar que el rastro está desolado. A pesar de que puede verse la inversión que se hizo, en los corrales no hay ganado, ni maquinaria para funcionar.

“No está terminado, estamos haciendo la revisión de la obra misma, no está terminado, no están estas corraletas y no ha sido liberado, no fue terminado por la compañía, no ha sido liberado por obras públicas y tuvo problemas, cuando se hizo la obra, lo que hemos revisado, lo hicieron tan mal que la Federación tuvo que aportar otros 10 millones de pesos para hacer las correcciones, entonces estamos en ese punto, es lo que estamos auditando, pero ya encontramos una cuestión que es un verdadero desvío y que fue detectado hace más de un año y no hicieron nada, ahí hay omisión y complicidades, entonces vamos por eso y la realidad es que no hay rastro”, dijo el Secretario de Desarrollo Agropecuario.

Aun así, el 30 de noviembre de 2017, el exgobernador Graco Ramírez inauguró con ‘bombo y platillo’ el Rastro Tipo Inspección Federal en Miacatlán, acompañado del entonces titular federal de la Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa.

