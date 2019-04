Rastreadoras de Sonora; la esperanza de las familias de los desaparecidos

MONICA MIRANDA/CORRESPONSAL 05/04/2019 08:03 p.m.

Al primer rayo del sol, ellas estaban de pie, con las herramientas para remover la tierra en busca de ciudadanos extraviados y buscados por sus familiares.

Se hacen llamar las Guerreras Buscadoras de Sonora, quienes, con apoyo de las Rastreadoras del Fuerte, en Sinaloa, emprendieron una jornada de búsqueda el pasado fin de semana en Campo 30, comunidad rural de Cajeme, Sonora.

Con palas, picos y hasta sus propias manos, comenzaron los trabajos de remoción de tierra, convencidas de encontrar rastro de algún ser querido buscado por sus padres.

En este ejido rodeado de maleza y cerros, fueron abriendo camino sobre la superficie árida, expuesta al peligro de la fauna que pudiera haber en el lugar.

Acudieron a Cajeme sin imaginar que ese día se toparían con restos de al menos cinco cuerpos, hallazgo que fue supervisado por la Fiscalía General del Estado una vez que se dio aviso.

Nora Lira Muñoz, integrante de las Buscadoras dijo que desde hace tiempo tenían la intención de salir a trabajar en Ciudad Obregón, por la incidencia delictiva que presenta este municipio y el alto número de personas reportadas como desaparecidas.

"No nos imaginábamos que encontraríamos más de un cuerpo, gracias a Dios estamos muy contentas porque 8 familias van a poder descansar, va poder tener a su familiar y yo también estoy pasando por lo mismo"

"Por supuesto que me gustaría encontrar viva a mi hija. Es una angustia, el cuestionarse dónde están. Pero creo que al hallar estos cuerpos, sí es triste, pero a la vez se siente bonito, porque sabemos del dolor por el que pasan", expresó.

Nora inició en el grupo tras la desaparición de su hija Fernanda, hace varios meses y desde entonces no ha desistido en su búsqueda.

Aunque trabajan por su propia cuenta, agradecen la disposición de las autoridades de la Fiscalía, al enviar los restos humanos al laboratorio de inteligencia forense para su análisis e identificación.

"Ellos estuvieron cuidándonos, nosotros sabemos a lo que vamos, agradecemos por estar ahí, nosotros no vamos a juzgar, porque nosotros lo hacemos de corazón. Nosotros no recibimos dinero de nadie, no tenemos los recursos y si batallamos por muchísimas cosas, vamos empezando, pero queremos seguir".

Espera Fiscalía resultados de pruebas de ADN para dar aviso a familias de desaparecidos

A las 7:30 de la tarde del pasado sábado, concluyó el trabajo de acompañamiento al grupo Las Rastreadoras de Sonora por parte de Peritos de la Fiscalía y elementos AMIC, en total son 5 cuerpos los encontrados, al parecer 3 hombres y dos mujeres.

Especialistas del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense CIF, de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), realizarán los análisis para establecer la identidad de los 5 cuerpos encontrado hoy mediante comparativas de ADN.

"La Fiscalía mantiene el compromiso de colaborar con las familias que viven la incertidumbre de un ser querido ausente y que a veces el conocer la última morada de su familiar, les ayuda a aliviar su duelo", indicó la fiscal Claudia Indira Contreras.

Alrededor de las 12:00 horas se realizó el primer hallazgo por integrantes de las Guerras Buscadoras de Sonora, con apoyo de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal AMIC.

Acudieron a un predio ubicado en calle Rubén Villalbo y 200, en la comunidad Francisco I.

Madero, conocido como Campo 30, donde excavaron en un área del lugar.

Descubrieron un cuerpo, en avanzado estado de descomposición, que estaba envuelto en una cobija roja con gris y atada con un cable gris.

Personal del Servicios Periciales acudió al lugar para asegurar procesar la ubicación del hallazgo, realizando el traslado al Servicio Médico Forense en las instalaciones de la FGJE.

Por la tarde, a las 17:00 horas y a las 19:00 se ubicaron 2 fosas clandestinas más, siendo en total 5 cuerpos los recuperados, al parecer 3 hombres y 2 mujeres.

"Ya se trabaja para obtener la identidad de cada uno, y así determinar las causas del deceso e iniciar con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el o los probables responsables".

