Rancho Nuevo: el pueblo fantasma por el desplazamiento de familias en Jalisco

GUADALAJARA.- La mañana del 5 de mayo pasado, Ismael Reynoso, un ordeñador de 49 años, desapareció en Rancho Nuevo. Salió a barrer sus corrales y no volvió, en el lugar sólo quedó una escoba tirada.

Luego de conocerse la noticia sobre Ismael, querido por la comunidad, las familias empezaron a huir.

Cuando pasó lo de él fue como un balde de agua fría, porque es una buena persona. A la gente le dio miedo. Tuvimos que vender todo para empezar de cero, nuestras vacas, nuestras gallinas. Fue muy difícil porque mi papá trabajó muchos años para conseguir lo que teníamos, como para dejarlo de un día para otro por la inseguridad. Los animales casi casi los regalamos y tuvimos que dejar todo y venirnos así, sin nada", narra entre lágrimas la hija adolescente de Ismael

La comunidad de Rancho Nuevo se ha quedado casi vacía. En la pequeña plaza hay cinco hombres sentados, la mayoría ancianos, rodeados por casas abandonadas, con puertas de las que penden candados. Las tiendas de abarrotes están cerradas y la pequeña iglesia luce deshabitada. Las desapariciones de personas y las balaceras entre grupos criminales, que se incrementaron desde el 2020, convirtieron en un gran pueblo fantasma a esta región de los Altos Norte de Jalisco.

Ahí, en mayo de este año, 300 personas huyeron de sus hogares. Se fueron ya sea a Teocaltiche (la cabecera municipal), a Estados Unidos o a otros municipios cercanos. Quedan, al menos, ocho familias que se niegan a dejar su patrimonio. Otras no se van por falta de recursos. Ellos siguen resistiendo.

En Rancho Nuevo, la soledad se ha convertido en la regla. Pocos habitantes han regresado por sus pertenencias; la mayoría son mujeres, porque los hombres temen ser desaparecidos. Los policías ya no entran a patrullar. El miedo no se esconde.

Rancho Nuevo, donde antes había fiestas hasta la madrugada y se podía caminar por los cerros que lo rodean sin correr riesgo, no es la única comunidad de Teocaltiche de donde las familias han huido; el desplazamiento forzado también ocurrió en San Gaspar, El Saucito, Rancho Mayor, Rancho El Salto, Agua Tinta, Los Pocitos, Los Sauces y El Rosario. En total, cerca de 700 personas tuvieron que abandonar sus hogares.

PROBLEMA ESTATAL

Teocaltiche tiene alrededor de 40,100 habitantes, según el último censo del Inegi. En ese municipio hay 50 personas desaparecidas, 37 son hombres de entre 20 y 34 años de edad, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Aunque hay reporte de desapariciones desde 2009, la cifra incrementó en 2017 y a partir de entonces no ha disminuido. Tan sólo en 2021 se han recibido, al menos, 16 denuncias por desaparición.

En la actualidad Jalisco es la entidad con mayor número de personas desaparecidas en todo el país, de acuerdo con los datos del RNPDNO. Ahí, desde 1967, 14 mil 380 personas han desaparecido. El 84% son hombres, la mayoría en un rango de 15 a 49 años de edad. Los registros de desapariciones se cuentan por centenas a partir del 2009 y por millares desde el 2017.

HUIR PARA QUE NO LOS DESAPAREZCAN

Una maestra rural de la zona, que por temor prefiere omitir su nombre, cuenta que en mayo pasado, cuando las familias decidieron salir de sus comunidades por la violencia y las desapariciones, al menos una decena de adolescentes y jóvenes menores de 30 años huyeron como indocumentados a Estados Unidos.

Los amenazaron, llegaron a sus casas a tocarles y a buscarlos uno por uno para reclutamiento forzado. Entonces corrieron y se fueron. A unos les tocó suerte y pasaron pronto, otros le batallaron. Se fueron de ilegales

Teocaltiche y sus comunidades eran lugares tranquilos: "no pasaba nada, ni bueno ni malo", dicen. En ese municipio las personas se dedican a la ganadería y a la producción de leche.

A poco más de 10 kilómetros de distancia de Rancho Nuevo, en la Plaza Principal de Teocaltiche, la familia de Ismael Reynoso y unas 60 personas gritan para exigir justicia por las personas desaparecidas en el municipio. En 17 días, del 29 de agosto al 14 de septiembre, ocho personas desaparecieron; sólo tres han sido localizadas, pero sus familias prefieren no dar más detalles, por miedo a sufrir represalias.

Una señora no puede ocultar las lágrimas. Su hijo, Sergio Mejía Andrade, que apenas cumplió 24 años, desapareció el 22 de abril del 2021 cuando salía de su trabajo y se dirigía a comprar un helado. La familia vivía en Rancho Nuevo. De la desaparición de Sergio hay muchos testigos, cuenta su madre. Hombres armados lo bajaron de su camioneta, nadie hizo o dijo nada, "¿quién va a decir algo con semejantes armas? Las personas lloran cuando recuerdan eso, porque todos en el rancho lo querían mucho", añade.

Cuando Juan Pérez Pérez, un campesino de edad mayor desapareció, no hubo testigos. El 13 de septiembre pasado fue con un amigo a alimentar ganado y ya no regresó. Su amigo no sabe qué pasó, no vio nada. De Juan Pérez solo quedó una mochila tirada.

Lo mismo sucedió con Juan Pablo Aguilera, de 27 años, y Rogelio Macías Quijas, de 43, que a las 9:30 de la mañana del 29 de agosto del 2021, salieron a llevarle agua al ganado en Rancho Puerto de Luna (otra comunidad de Teocaltiche), y no regresaron.

Esto va de mal en peor cada día, nos sentimos inseguras porque ya no puede uno ni salir a trabajar, no sabes si vas a regresar o no", dice la esposa de Rogelio Macías

La familia de Brenda Candelaria Ramos, de 16 años, también está en búsqueda. Ella y su madre se dedican a la pepena. Viven en la comunidad de Analco. En casa no tienen baño. El pasado 6 de septiembre, Brenda salió a hacer sus necesidades y no volvió.

Tras las manifestaciones de las familias de víctimas, Jesús Escobar Pérez, un hombre joven, desapareció. La última vez que su familia lo vio fue el pasado 8 de octubre cuando salía de su casa –en la comunidad de Jesús Aguirre– hacia su trabajo. Casi una semana después, el día 14 del mismo mes, fue localizado sin vida.

Autora: Mónica Cerbón, reportera independiente e integrante del Proyecto A dónde van los desaparecidos. Para leer el reportaje completo dirígete aquí.

http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México.

