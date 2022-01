Ramón, de 7 años, fue atacado por tres perros; necesita ayuda para su recuperación

No se fijó si estaba cerrada la reja donde estaban guardados los perros y le dijo al niño que entrara a su casa, él lo hizo y cuando entró, el perro se alteró y lo atacó. Ella lo salvó, se tiró encima de él y lo cubrió, si no fuera por ella él no estaría aquí. Gracias a Dios ya está estable y el pediatra me dijo que está fuera de peligro", relató la madre del menor