Quintana Roo, segundo lugar en materia de corrupción a nivel nacional

ALEJANDRA GALICIA/ CORRESPONSAL 07/12/2018 07:25 p.m.

CANCÚN, Q.ROO.- A nivel nacional, Quintana Roo destacó por ser el segundo estado con mayor prevalencia de corrupción, tan sólo por debajo de la Ciudad de México.

Un ciudadano quintanarroense tiene casi el doble de probabilidades de ser víctima de un acto de corrupción que en otras regiones de la república mexicana, ya que 17.6% de la población en Quintana Roo de 18 años en adelante fue víctima de corrupción al tener contacto con alguna autoridad o servidor público.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que aportó datos por el Día Internacional Contra la Corrupción que se celebrará este 9 de diciembre, la entidad ocupa los primeros lugares en materia de corrupción que también afecta a las empresas. El estudio detalló que 7.5 empresas de cada 100 unidades económicas fueron víctimas de corrupción.

La prevalencia de actos de corrupción en empresas y población general la mayoría de los casos está relacionado con trámites del Ministerio Público, juzgados o tribunales en el ámbito federal, mientras que de orden estatal destacan los permisos relacionados con la propiedad, para abrir una empresa, vehículos y contacto con autoridades de seguridad pública como una de las más predominantes.

El estudio del Inegi detalló que en Quintana Roo por cada 100 servidores públicos de la administración de gobierno estatal se reciben 1.7 quejas o denuncias por incumplimiento de sus obligaciones, cifra menor en comparativo con otros del estado del país como la Ciudad de México que recibe 9.5 quejas por cada 100 funcionarios en servicio.

A nivel nacional los delitos relacionados con la corrupción, por los cuales son investigados funcionarios públicos, son por uso ilícito de atribuciones y facultades de su cargo, por peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Corrupción, huachicoleo y otros delitos que se tipificaron como graves en el Senado

CONTINUA PROCESOS POR CORRUPCIÓN EN GOBIERNO DE QROO, ALGUNOS FUNCIONARIOS LLEVAN PROCESO EN LIBERTAD

En materia de corrupción durante 2017, Quintana Roo destacó en noticias nacionales debido a los avances en la integración de carpetas de investigación a ex funcionarios involucrados en delitos de corrupción y desvío de recursos a las arcas estatales, entre los políticos detenidos también está el ex gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, actualmente recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), de Ayala, Morelos.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, este año, en su informe de gobierno, manifestó que en materia de corrupción en contra de ex servidores públicos se han integrado al menos 253 investigaciones en los dos últimos años, de 2016 a 2018.

En su informe el mandatario sostuvo que en 2018 han sancionado a 47 servidores públicos, que recibieron 73 sanciones administrativas.

Del total de funcionarios involucrados en actos de corrupción 31 fueron inhabilitados, 11 fueron suspendidos de su cargo, tres más fueron destituidos y uno fue amonestado, además aplicaron 27 multas a ex servidores públicos que dieron un monto total de 12 millones 800 mil pesos.

Sin embargo, el año pasado y este 2018, al menos siete funcionarios vinculados a proceso, permanecieron menos de seis meses en la cárcel y consiguieron llevar su proceso en libertad a través de arraigo domiciliario, como fue el caso del ex secretario de gobierno de Quintana Roo, Gabriel Mendicuti Loria, por el delito de desempeño irregular de la función pública, además de Paula González Cetina, ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la ex funcionaria está relacionada con la carpeta 308/2017 por el desvío de mil 50 millones de pesos entregados por la empresa Aguakan para la privatización del servicio en Solidaridad, además de un préstamo bancario por 500 millones de pesos.

