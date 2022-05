Quimberly Anay: Familiares exigen a Fiscalía de Jalisco avances en el caso

GUADALAJARA.- Quimberly Anay Aceves Franco, de 18 años, desapareció el sábado 16 de abril en la colonia Jalisco, municipio de Tonalá, Jalisco, cuando salió a una fiesta. A pesar de la búsqueda inmediata que realizó su familia y amigos, su cuerpo fue localizado al día siguiente.

A un mes del feminicidio y ante la falta de avances en la investigación, familiares y amigos marcharon sobre la avenida Juárez de Guadalajara rumbo al Palacio de Gobierno de Jalisco, donde exigieron a las autoridades justicia.

Con pancartas y consignas, urgieron a la fiscalía de Jalisco resultados para dar con los responsables del feminicidio de Quimberly Anay.

#ReporteZMG Manifestantes ya se encuentran en el primer cuadro del centro de la ciudad, frente al Palacio de Gobierno, exigiendo justicia para Quimberly Anay Aceves Franco, desaparecida el día 16 de abril del 2022, quien fuera localizada muerta en Tonalá Jalisco pic.twitter.com/UvQkjTK2xe — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) May 15, 2022

"Es increíble que a estas fechas la fiscalía no haya entrevistado a las personas que acompañaban a Anay el día de su desaparición. En la manifestación de hace tres semanas no nos quisieron atender, porque según ellos no venían sus padres. Hoy que vienen sus padres nos dicen que será hasta el martes (17 de mayo) que nos atiendan", explicó en entrevista con ZonaDocs José Sánchez, amigo de Quimberly Anay.

#EnEsteMomento Familiares y amigos de Quimberly Anay Aceves Franco comienzan a reunirse en el Parque Rojo en #Guadalajara para iniciar una marcha en exigencia de #JusticiaParaQuimberly.



@Mariomarlo @ZonaDocs @Somoselmedio pic.twitter.com/HSTnYANOQo — Mariomarlo (@Mariomarlo) April 24, 2022

Así, será este martes que autoridades de la fiscalía de Jalisco se reúna con los padres de Quimberly Anay para dar los avances de la investigación del feminicidio de la joven.

"Estamos aquí frente a Palacio de Gobierno, pidiendo justicia para Anay, porque ella solo salió a divertirse y ya no regresó, porque la mataron y a sus padres no les dan respuesta. Es hora que paremos esta ola de violencia, las mujeres no pueden salir a divertirse, están muy equivocados", denunciaron frente al Palacio de Gobierno amigas de Anay.

Dora Luz Franco González, madre de Anay, detalló que hasta el momento la fiscalía no les ha dado ninguna información sobre el caso de su hija.



"Hasta el día de hoy no nos han atendido, dijeron que teníamos que venir nosotros para que nos dieran información, pero de nuevo nos dijeron que hoy no nos pueden atender".

El 10 de mayo, la mamá de Anay no recibió un abrazo y está sufriendo porque no tiene una respuesta, señor gobernador (Enrique Alfaro), votamos por usted, queremos que haga su trabajo, que se ponga al servicio del pueblo, y que ponga a la Fiscalía, verdaderamente a investigar, que no nos den atole con el dedo. Queremos justicia para Anay

#Jalisco #Tonalá Ya fue localizada.

La joven Quimberly Anay Aceves Franco fue encontrada muerta con huellas de abuso, tortura y el tiro de gracia en la cabeza. pic.twitter.com/XPUkcWOKXc — ? ? R S Y (@porsyporsy) April 22, 2022

La mayor petición de los familiares de Quimberly Anay es que su feminicidio no quede impune; por ello, exigieron al gobierno de Jalisco que haga todo lo posible por localizarlos y detenerlos (a los feminicidas), pues consideran que mientras estén libres otras mujeres corren peligro.

Tras la confirmación del hallazgo sin vida de la joven Quimberly Anay Aceves Franco, de 18 años de edad, el día de hoy se presentó una pequeña manifestación en el Parque Revolución, mejor conocido como Parque Rojo, para pedir justicia por su muerte. pic.twitter.com/ZV7ZKD6T79 — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) April 24, 2022

De acuerdo con datos oficiales, en lo que va del año se han iniciado 12 averiguaciones previas por el delito de feminicidio. De 2016 a la fecha, en Jalisco han sido cometidos 309 feminicidios, y 2 mil 276 aún continúan desaparecidas.

