"Quiero ser la última", dice Fernanda, víctima de intento de violación en Jalisco

Esta semana, la denuncia de un intento de violación hacia una estudiante causó indignación entre la comunidad estudiantil de la Preparatoria 1 de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Por eso, se convocó una marcha este miércoles 21 a las 5:00 de la tarde para acompañar a la víctima y denunciar las agresiones que recibió al momento de presentar su denuncia en Ciudad Niñez.

Fernanda Montserrat es una víctima que hoy puede contar su historia, sin embargo, compartió su experiencia pues asegura que "quiere ser la última".

La joven estudiante caminaba sobre Santa Mónica y Reforma alrededor de las 13:20 horas al dirigirse a la escuela, cuando un hombre la jaló del brazo y la llevó dentro de una casa abandonada.

El hombre sacó un perfilador y la amenazó con matarla si seguía gritando. La chica no paró. Gritaba hasta que el agresor la adentró más a la casa donde estaban.

Comenzaron los forcejeos por el perfilador, que cortaba las palmas de las manos de Fernanda. El hombre la golpeó en la cara dejándola en el suelo, donde momentos después intentaría quitarle la ropa.

La joven fue agredida sexualmente. Recibió chupetes en el cuerpo y posteriormente la golpeó y la pateó.

"Todo el tiempo intentaba levantarme y me golpeaba más, hasta que logré hincarme y me tomó del cabello para pararme y con su mano me sometió contra la pared y en la otra buscaba en mi mochila, ahí aproveché para cortarlo con todas mis fuerzas", escribió Fernanda en su declaración.

La joven logró salir del lugar, llamó a su mamá y se fue a la preparatoria. Ahí sus amigos la auxiliaron.

Malos tratos e irregularidades

El testimonio de la joven en redes sociales asegura es acompañado de una denuncia judicial, sin embargo, asegura que el trato que recibió tuvo "malos tratos e irregularidades".

Los policías cuestionaron si ella bebía alcohol o si usaba drogas. Además revisaron sus pertenencias sin ninguna orden ni señalamiento razonable.

Uno de los elementos que tomó su declaración dijo que el escote de Fernanda provocó el incidente, por lo que la mujer pidió que dejen de revictimizar a las mujeres víctimas.

Fernanda pasó casi 10 horas con las autoridades de Ciudad Niñez dando su declaración. Fue interrogada sin su mamá y cuestionada todo el tiempo sobre su declaración, dice.

"Casi casi me dijeron mentirosa, me cuestionaba hacia dónde corrí y cómo actué después del ataque". "Me hicieron sentir 100 veces peor de lo que me había pasado", dice.

Fernanda pidió a los grupos políticos de la Universidad que dejen de lucrar con el caso, pues dice, no quiere ser utilizada como propaganda.