¿Quiéres fumar mota en la calle sin que te moleste la policía? lánzate a Oaxaca

OAXACA.- Fumar marihuana en espacios públicos de la capital de Oaxaca ya es posible, inclusive los elementos de seguridad pública tienen órdenes de "abstenerse de causar actos de molestia a las y los consumidores".

Todo inició en febrero de este año con el movimiento Plantón 420. Durante una protesta pacífica cuatro de los activistas fueron detenidos por la policía municipal por fumar marihuana en la Plaza de la Danza durante el "Fumatón".

La detención lejos de dirimir la protesta los llevó a descubrir en que la capital del estado no había nada que prohibiera fumar Cannabis en espacios públicos así que los cargos por los que los detuvieron fueron por escándalo.

En la próxima protesta las y los manifestantes realizaron una marcha silenciosa fumando marihuana para evitar que los elementos justificaran de nueva cuenta su detención.

"Para nosotros es muy tranquilizante poder fumar, responsablemente en vía pública sin molestar a nadie. Ahora tenemos un documento que nos avala y nos da la tranquilidad de que ese día no vamos a perder dinero, no vamos a perder el celular, no nos van a violentar. Es un poco surreal pero muy tranquilizante poder circular por Oaxaca", expresó Tony Presidio, activista de defensor de los derechos humanos Canabicos en Oaxaca.

El pasado 13 de abril a través de un comunicado el municipio capitalino exhortó a que, dado que no existe una reglamentación municipal que prohíba expresamente el consumo personal responsable de Cannabis en espacios públicos, se evite consumir en lugares en donde se encuentre niñas y niños o exista inconformidad expresa de otras personas.

De la misma manera exhortó a los elementos de la policía municipal a que, en tanto no exista una reglamentación municipal que regule o prohíba, "se abstenga de causar actos de molestia a las y los consumidores y en caso de existir inconformidad de alguna persona que se encuentra en el mismo espacio, procedan únicamente a hacer un llamado a las personas consumidoras para que se trasladen a otro sitio".

Tras la publicación de este documento, los activistas han realizado tres días de experimento social en los cuales han fumado en espacios públicos para demostrar que pueden hacer un consumo responsable portando no más de cinco gramos, evitando estar en lugares con concentración de turistas o en donde haya presencia de niñez o familia.

"Esto lo hacemos por cortesía y por el respeto al derecho a la infancia porque estamos promoviendo un consumo responsable".

Tony Presidio enfatizó que el consumo de marihuana en vía pública no es el resultado de una ley o de la voluntad de un gobierno sino de un vacío legal existen.

"Esto lo logramos a partir del estudio de las leyes. Plantón 420 es un movimiento que se basa en litigio estratégico, derechos humanos y desobediencia civil, así fue que encontramos este hueco en las leyes".

CANNABIS CON USO MEDICINAL

Cabe destacar que en Oaxaca recientemente la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió hasta 26 licencias a favor de localidades integrantes de la Asociación Indígena de Productores de Cannabis (AIPC) para sembrar y producir cannabis con uso medicinal.

San Pablo Güila, San Dionisio Ocotepec, San Nicolás Yaxe, El Tepehuaje son los pueblos zapotecos que podrán plantar con los límites establecidos.

















