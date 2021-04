¿Quién iría en lugar de Raúl Morón en Michoacán?

El partido debe de ser respetuoso de las leyes electorales. El INE resolvió la cancelación, que no fue compartida, pero el candidato no está en la calle. El IEM da un plazo de cinco días, y lo ideal sería que no se registrara nadie provisionalmente, pero al darse esta postura, a la que le corresponde es a Blanca Piña, acatando la resolución del IEM