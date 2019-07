¿Quién es ''El Lagarto''?

"Tengo capacidad para cualquier puesto, lo que no sé lo aprendo en poco tiempo", es el lema en el sitio Linked In de Jesús Tomás "N", alias El Lagarto o "El Jarocho", quien se describe como ganadero profesional en Coatzacoalcos y sus alrededores pero que este 9 de mayo fue aprendido por su probable participación intelectual en la masacre de 13 personas en Minatitlán.

"El Lagarto" es el menor de tres hermanos. A sus 33 años de edad se habría consolidado como el jefe de plaza en Minatitlán del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Quien lo conoce en el municipio petrolero prefiere no entrar en detalles. "Hace mucho tiempo no andaba por acá y casi no hablaba con nadie", refieren en el anonimato.

Nacido el 7 de marzo de 1986, de familia de escasos recursos. Su padre, comparten, era cuidador de un rancho; su madre, ama de casa. Los vecinos lo describen como "una persona normal, serio", algunos sorprendidos, dicen, por sus probables nexos con el hampa que ahora son públicos.

La Silla Rota Veracruz tuvo acceso al historial criminal de Jesús Tomas "N". Dos detenciones -una por daños y otra por portación ilegal de armas de fuego- dan constancia de su operatividad en el sureste mexicano, pasando por los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz, desde el año de 2012, cuando el solo tenía 27 años.

Pero el territorio que amasó El Lagarto no lo hizo solo, pues dentro de esta célula delictiva formaría parte su hermano, Ernesto "N", apodado "El Mingo", un año mayor que él y quien fue detenido el 5 de mayo en un predio donde, según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se refugiaban integrantes del CJNG, entre ellos El Lagarto, objetivo primario de la autoridad para resolver el multihomicidio del pasado 19 de abril en el bar La Potra.

A El Mingo lo describen como un "muchacho que cuidaba un rancho –como su padre- casado con una muchacha humilde y padre de familia".

Después de 21 días prófugo de la justicia, El Lagarto o El Jarocho fue aprehendido la madrugada de este jueves en el municipio de Escárcega, en el estado de Campeche, derivado de un operativo conjunto entre la Policía Federal (PF) y las Fuerzas de Seguridad de ese estado.

Fue en ese mismo estado donde Jesús Tomás "N" fue intervenido por primera vez, por elementos de la SSP el 23 de mayo de 2012. Ello, cuando circulaba sobre la calle 53 de la colonia Esperanza, también en el municipio de Escárcega. Aquella ocasión le fue imputado el delito de portación ilegal de arma de fuego, asegurándole un revólver marca Colt, calibre .38 spl. Sin embargo, El Lagarto logró obtener su libertad.

La segunda intervención a El Lagarto se registró en el estado de Tabasco, cuando circulaba a bordo de un vehículo Chevrolet Guayín con placas WPZ3939, sobre la carretera Jalapa- Tabasco. Aquella ocasión le fue imputado el delito de daños, por provocar un percance vehicular. El delito tampoco causó que fuera recluido en algún penal.

El 19 de abril de 2019, se perpetuó el crimen más violento en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y de la historia inmediata en Minatitlán. En el salón de eventos Los Potros, con base en los testimonios de algunas personas, al menos seis agresores irrumpieron en ese lugar donde se llevaba a cabo una fiesta de cumpleaños y asesinaron a 13 personas, entre ellos un bebé de 1 año de edad.

A los heridos, detallaron testigos, los remataron y los verdugos sentenciaron, "con esto no se juega". Los agresores llegaron en una camioneta blanca, Nissan X-TRAIL o una Honda CR-V, y en el lugar se hallaron 17 casquillos 2.23, 15 casquillos .9 milímetros, y 5 ojivas deformadas, todos, calibres de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Apenas 24 horas después de esa matanza, mensajes anónimos en redes sociales advirtieron sobre la responsabilidad de El Lagarto, a quien además ligaron con una pareja de empresarios en Minatitlán.

"Se siente "protegido" jefe de plaza de CJNG por familiaridad con "La Potra", (sobrenombre de una empresaria veracruzana, Isabel "N") ... Tomás "N" mejor conocido como "lagarto" jefe de plaza de Minatitlán y autor intelectual de la masacre de este viernes santo, se siente protegido por Isabel "N" y su esposo Sergio "N" al tener familiaridad. El "intocable" es asesino de un menor de un año y la autoridad no hace nada", se consignó en redes sociales.

EL periódico El Universal, también señaló el lunes 22 de abril que elementos de inteligencia de la Fuerza Civil Estatal, Policía Federal y el Ejército Mexicano, se mantenían alerta para capturar a dos presuntos líderes regionales del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se mencionó a Jesús "N", alias "El Lagarto" o "El Jarocho", y a "El Pelón", como presuntos jefes de plaza del CJNG en la zona sur de Veracruz, este segundo sujeto fue capturado el pasado viernes 3 de mayo, fue capturado la tarde de este 3 de mayo tras una persecución que terminó en el C4 del municipio de Cosoleacaque –conurbado de Minatitlán- donde intentó resguardarse.

Posteriormente se confirmó que El Pelón fue vinculado a proceso por delitos relacionados con la salud y portación ilegal de arma de fuego, y le fue otorgada la prisión preventiva como medida cautelar.