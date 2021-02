¿Quién es el doctor chino que se aisló en su casa en Tamaulipas ante posible caso de coronavirus?

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas (La Silla Rota).- La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa confirmó un caso sospechoso de coronavirus se encuentra bajo observación en Reynosa.

Se trata de un ciudadano chino investigador del Centro de Medicina Genómica del Instituto Politécnico Nacional quien se desempeña como catedrático en la ciudad fronteriza.

El doctor Xianwou Guo de 57 años viajó a su país el pasado día 25 de diciembre y retornó a México el 10 de enero. Durante su estancia en aquel país estuvo en la ciudad de Wuhan donde ha surgido el brote de esta enfermedad.

Al sentir malestar y tener algunos síntomas el propio doctor decidió someterse a cuarentena en su propia casa, además de dar aviso a las autoridades de Salud.

Se le tomaron diversas muestras y en las próximas 72 horas se podrá confirmar si efectivamente se trata de coronavirus, en tanto ya ha sido sometido a tratamiento.

Molina Gamboa, informó que el paciente presenta flujo nasal y tos, pero por el resto su estado de salud es bueno.

A la vez descartó que haya personas contagiadas pues el profesor decidió aislarse y atenderse.

Ante es que se han activado los protocolos de riesgo sanitario para prevenir algún contagio recomendado el uso de cubrebocas y guantes como parte de las medidas.

Añadió que bajo un estricto protocolo de Bioseguridad la Secretaría de Salud, visitó, tomó muestras e inició investigación al paciente con enfermedad respiratoria con antecedente de visita a la Ciudad de Wuhan, Hubei, en China, donde actualmente existe circulación de una nueva cepa de coronavirus.

Molina Gamboa, informó que tras la notificación del área de urgencias del ISSSTE en Reynosa, se dio parte a la Dirección General de Epidemiología para solicitar diagnóstico en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), para identificación de virus respiratorio.

Subrayó que como parte del protocolo, la dependencia a su cargo instaló en esta ciudad fronteriza una red negativa hospitalaria para la detección temprana de neumonías y síndromes de insuficiencia respiratoria severa, sin que se hayan presentado casos sospechosos.

Agregó que el pasado lunes 13 de enero de 2020, el paciente inicia con tos (comenta rara); el jueves 16 inicia con flujo nasal, no dolor de pecho, no dolor de garganta, vive solo y no convive con personas con enfermedades respiratorias.

Molina Gambia precisó que tanto al paciente como a su acompañante, se obtuvieron muestras de faringe y orofaringe, las cuales partieron este miércoles por la mañana rumbo al INDRE para su diagnóstico el cual se espera en menos de 72 horas.

Se le indicó tratamiento a base de Oseltamivir, además de aislamiento social por cinco días, hasta su mejoría, en tanto se programó una visita a su centro de trabajo donde se realizará búsqueda activa de contactos y casos sospechosos.

La secretaria amplió en entrevista con Ciro Gómez Leyva que han tenido contacto con los familiares del médico en China, así como con la gente que tuvo contacto en Reynosa y la Ciudad de México, cuyas pruebas han sido asintomáticos, aunque seguirán en vigilancia.

Molina Gamboa espera que esta noche se conozca el resultado de la prueba tomada al catedrático chino.





(Karla Alva)