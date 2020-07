¿Quién es Alexander, el niño que desapareció el huracán Hanna en NL?

MONTERREY. - Hasta la tarde de este martes, seguían sin ser localizados las tres personas desaparecidas -entre ellos un menor de edad- luego del paso del huracán "Hanna" el pasado fin de semana por la región norte del país.

Alexander Hernández, a sus 11 años de edad, fue arrastrado por la corriente del Arroyo Topo Chico en Monterrey, Nuevo León.

El pasado 25 de julio, Autoridades de Protección Civil en el estado informaron que el huracán "Hanna" provocaría precipitaciones de entre 250 y 300 milímetros en el área metropolitana y podría superar los 400 milímetros en las áreas montañosas, por lo que pidió a la población extremar precauciones.

Sin embargo, las advertencias se vieron sobrepasadas por las fuertes lluvias que desbordaron el Arroyo Topo Chico y llevó a la desaparición de Alexander.

(Cuartoscuro)

"Por favor compartan, él es mi hijo su nombre es Ismael Alexander Hernández Álvarez, tiene 12 años, tiene un lunar grande en la espalda. Se los agradezco. Fue hoy (sábado) como a las 2:30 de la tarde", publicó Ismael Hernández, quien se identificó como padre del menor.

En las características del Reporte de Búsqueda, describen al pequeño Alexander como un niño con cabello castaño claro, lacio y corto. De tez blanca y ojos café claro.

Su complexión es delgada y aparentemente estaría vistiendo un short azul marino y huaraches.

Según el Diario La fuerza, Alexander presuntamente cayó de la Avenida Bernardo Reyes a la corriente del Arroyo Topo Chico, en la zona norte de monterrey.

Testigos observaron cuando el menor cayó y dieron aviso a las autoridades, quienes se movilizaron a la orilla del arroyo a lo largo de los municipios de Monterrey, San Nicolás, Apodaca y Pesquería.

Desde ese día, personal de Protección Civil de distintas dependencias informaron que desplegaron un operativo de búsqueda en Fidel Velásquez y Manuel Barragán para localizar al menor, pero tres días después, no ha sido localizado.

(Cuartoscuro)

"Lamento muchísimo esta situación. Me duele en el corazón pensar que hay posibilidades de no verlo más. Sólo puedo decir que es un niño inteligente y que necesita de mucha atención y amor. Ojalá no hubiera pasado esto", escribió en Facebook Sarahí Jaramillo, quien dijo ser la maestra del menor.

Buenos días. No han encontrado a Ismael, lamento muchísimo ésta situación. Me duele en el corazón pensar que hay... Publicado por Sarahí Jaramillo en Domingo, 26 de julio de 2020

Las autoridades informaron que recibieron reportes de personas que aseguraron ver al menor cuando era arrastrado por la corriente a la altura de Rodrigo Gómez y Rangel Frías.

Este martes, Miguel Ángel Perales Hernández, director Protección Civil de Nuevo León informó que la búsqueda no se ha detenido y aunque señaló que el panorama es muy adverso por el peligro, se está haciendo todo lo posible.

"Estamos utilizando equipos de primer mundo, rescatistas especializados en rescate de aguas en movimiento que pueden ingresar a corrientes fuertes de agua para hacer revisiones o rescates de extracción de personas de manera rápida y segura", señaló.

Y aunque hasta el momento no se tiene conocimiento sobre el paradero del pequeño Alexander, informó que mientras las condiciones meteorológicas lo permiten, seguirán buscando hasta recorrer todo el cauce del arroyo hasta llegar a la presa del Cuchillo, de ser necesario.





bl