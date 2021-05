"Querían dividir el voto en Campeche, por eso me fui con Morena": Renato Sales

CAMPECHE.- Por acuerdos en lo "oscurito" entre el Partido del Trabajo (PT) con el PRI, PAN y PRD, Renato Sales Heredia renunció a ser candidato a gobernador de su natal estado Campeche y se unió a las filas de Morena. Llama la atención que fue en la administración del expresidente emanado del PRI, Enrique Peña Nieto que Sales Heredia tuvo la oportunidad de ocupar el cargo de comisionado nacional de Seguridad.

En entrevista, declaró que se unió a Morena porque entendió que su candidatura con el PT sería utilizada para evitar que un partido de izquierda gobierne Campeche.

"La política es conocer las circunstancias y si no se salva ella (Layda Sansores) no se salva uno. Había que entender las circunstancia que a uno lo rodea y en ese contexto me di cuenta que si iba por la candidatura a la gubernatura con el PT, lo único que haría es caer en la estrategia del PRIANRD para dividir el voto e impedir que gane una opción de izquierda, como representa Layda Sansores", explicó.

De hecho, señaló que el único acuerdo previo al que llegó con Morena para asegurar su candidatura como alcalde de San Francisco de Campeche, fue trabajar por el bien común del estado. "Claro que hubo un acuerdo, eso es la política, trabajar por un interés común y este fue trabajar mejor por campeche, y ella como aspirante a la gubernatura", apuntó

Campeche es considerado como la joya de la corona del PRI debido a que es uno de los pocos estados que no conocen la alternancia política. Incluso, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, "Alito", colocó como candidato a la gubernatura a su sobrino Christian Mishel Castro Bello.

Campeche electoralmente a nivel nacional no representa gran cosa, pero simbólicamente representa mucho y por eso el ahora presidente nacional del PRI fue capaz de ceder en sus negociaciones una parte de lo que es cedible para que le dejaran colocar a su sobrino Christian Mishel Castro Bello como candidato

Asimismo, Sales Heredia dijo que el PRI perderá en Campeche debido a que "Alito" y su sobrino Castro Bello, quien era alcalde, en lugar de trabajar por la comunidad se dedicaron a construir sus candidaturas.

El problema es que tanto él como el ahora exalcalde (Christian), que quiere ser gobernador ahora, se concentraron en el cargo siguiente de aspiración y no en lo que tenían enfrente. Se ve claramente en la ciudad, uno va caminando y ve baches, el alumbrado, abandono total porque se concentró en planear su candidatura y no gobernar el municipio

El lema de la campaña de Renato Sales "Campeche un cambio seguro" se enfoca en su experiencia profesional.

Las principales propuestas del candidato de Morena a la alcaldía de San Francisco de Campeche, son la creación de una policía ciudadana vinculada con módulos de policía y presencia de un juez cívico. Y subsanar problemas como pavimentación de calles, alumbrado público, así como trabajar para la promoción turística de Campeche.

