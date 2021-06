QUERÉTARO: Mauricio Kuri se declara ganador; Morena acepta derrota

Mauricio Kuri se declaró ganador de las elecciones a la gubernatura en Querétaro y expresó estar muy agradecido con todos los queretanos y queretanas, con todos los que fueron a votar y decidieron el futuro del estado.

"Ganamos y ganamos con todo. Este es solo el comienzo... ¡que viva la democracia!", dijo el panista.

Hoy #Querétaro le pone el ejemplo a todo México, aquí solo hay lugar para los buenos gobiernos. ¡Que viva la democracia!, ¡que viva la unidad y la fuerza queretana!, y ¡que viva Querétaro!, juntos vamos a volar mucho más alto. pic.twitter.com/5Pc7KZ7HB1 — Mauricio Kuri (@makugo) June 7, 2021

Al respecto, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aceptó que no llevan ventaja en Querétaro, pues de las 15 gubernaturas en disputa en las elecciones de este domingo, señaló que en ocho hay ventaja, excepto en el mencionado estado.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) da hasta las 6:45 horas, con un avance del 93.55%, una ventaja a Mauricio Kuri del PAN con un 54.29%, seguido de lejos por Celia Maya, de Morena, con un 23.85%.

Raquel Ruíz, candidata del PRD a la gubernatura de Querétaro reconoció la victoria del panista, pues "según las tendencias, será el próximo gobernador". Además dijo que estará atenta a que realmente se cumplan las propuestas.

#EnVideo ?? @RaquelRuizdeSa1 felicita a Kuri tras asegurar que "tendencias le favorecen"



Estaré atenta de que se cumplan las propuestas y que realmente se lleve a cabo un gobierno de excelencia para Querétaro", dijo.

?? https://t.co/jgnOyugDlG pic.twitter.com/2d8GmaJtZz — ADN Informativo Querétaro (@ADNQro) June 7, 2021

Dirigente nacional del PAN da por ganador a Kuri

Tras el cierre de casillas en la jornada electoral en el estado de Querétaro, Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), dió por ganador al candidato Mauricio Kuri por una amplia ventaja.

"Con nuestras encuestas de salida estamos en condiciones de poder compartir con ustedes que Acción Nacional está ganando con un amplio margen en el estado de Querétaro. ¡En hora buena para todas y todos los queretanos!", declaró.

Encuestas de salida apuntan que el 69.8% de los electores en el estado de Querétaro, habrían votado por el candidato del PAN, Mauricio Kuri. Por su parte, la candidata de Morena, Celia Maya García, habría acumulado apenas un 22.3% de las preferencias electorales.

Otras encuestas de salida como la publicada por El Financiero, también perfilan al candidato del PAN para ganar la gubernatura del estado de Querétaro.

La #EncuestaDeSalida de El Financiero perfila como ganador a Mauricio Kuri en Querétaro. #Elecciones2021 pic.twitter.com/1x3OcRjOxW — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) June 6, 2021

"Vamos muy bien, todas las encuestas nos ponen arriba, son muy contundentes. Estoy muy agradecido con los queretanos", dijo Kuri en entrevista con Milenio.

Además, aseguró que el triunfo del PAN también fue inminente en municipios del estado como San Juan del Río, Corregidora y El Marqués.

Registran incidencias en jornada electoral

Aunque la elección se llevó a cabo en general de manera pacífica, elementos de la Policía Estatal de Querétaro y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, detuvieron a por lo menos 23 personas que portaban un arma de fuego y varias listas nominales en la colonia La Negreta, en el municipio de Corregidora.

Elementos de @SSPMCORREGIDORA y #PoEs marcaron el alto a 9 vehículos, que fueron reportadas al 9-1-1 por intimidar votantes en La Negreta. Tras la inspección, se les detectaron listas nominales y un arma de fuego, por lo que 23 personas fueron puestos a disposición pic.twitter.com/1Qv1CxXWZT — Policía Estatal Qro. (@poesqro) June 6, 2021

Por medio de redes sociales, la corporación estatal informó que los detenidos iban a bordo de nueve vehículos, por lo que les marcaron el alto a raíz de diversos reportes recibidos al 9-1-1.

Así mismo, se dio a conocer que dos hombres y una mujer fueron detenidos luego de impedir el paso a una casilla especial, pues se les informó que no podrían ejercer su voto por no corresponder a su circunscripción. Los hechos ocurrieron en el Cbtis 145. Se sabe que los tres detenidos llegaron al sitio y manifestaron ser procedentes del Estado de México, hicieron fila y al tocarles su turno se les explicó que no podrían ejercer su voto pues en esa casilla no les tocaba.

Ante ello, bloquearon el acceso a la casilla argumentando que no permitirían que nadie más votará, por tal motivo se pidió apoyo al 9-1-1. Al lugar llegaron elementos de Policía Municipal quienes dialogaron con ellos, pero se tornaron agresivos, por lo que fueron sometidos y detenidos, siendo puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Así votaron los candidatos a gubernatura en el estado de Querétaro

Candidatos al gobierno de Querétaro acudieron a votar en su casilla correspondiente y afirmaron que se espera una jornada electoral pacífica y con una importante participación ciudadana.

El candidato a la gubernatura por al Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri, asistió a votar a la Unidad Deportiva del Pocito en compañía de su esposa e hijos e invitó a toda la ciudadanía a acudir a las urnas

Como todos los queretanos, hoy acudí a las urnas a tomar una decisión importante acompañado de mi familia. Y tú, ¿ya fuiste a votar? pic.twitter.com/ngKpzUygR5 — Mauricio Kuri (@makugo) June 6, 2021

Así mismo, destacó que en el estado se espera una jornada electoral pacífica con una importante participación ciudadana.

Celia Maya, candidata a la gubernatura del estado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) emitió su votó en la capital del estado, en la colonia Jardines de la Hacienda, donde señaló que se espera una jornada electoral de paz y tranquilidad, aunque destacó que sí es importante la presencia de la Guardia Nacional por las irregularidades en diversas partes de la entidad, especialmente las denuncias por compra de votos.

También hizo una invitación a los ciudadanos a participar en las elecciones para "enriquecer esta fiesta democrática".

Ejercí mi derecho ciudadano al voto. ¡Hoy será un gran día para Querétaro!



No nos quedemos sin participar, salgamos a enriquecer esta fiesta democrática. pic.twitter.com/vMMghtWQiH — Celia Maya (@CeliaMayaGar) June 6, 2021

Por su parte, Abigail Arredondo Ramos, aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acudió a emitir su voto alrededor de las 8:30 de la mañana, en la casilla ubicada en la institución educativa UNIVERSA, localizada en Av. Corregidora, colonia Constituyentes, en la capital queretana.

La candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raquel Ruíz de Santiago, también fue a votar en la capital del estado, en la casilla ubicada en la Colonia Cumbres del Lago, Provincia Juriquilla.

Deber ciudadano cumplido!! pic.twitter.com/7LUdYjwznj — Raquel Ruiz de Santiago (@RaquelRuizdeSa1) June 6, 2021

Alrededor del mediodía, la candidata del Partido del Trabajo (PT), Penélope Ramírez, fue a votar a las instalaciones del centro cívico del estado.

De igual forma, Beatriz León, candidata a la gubernatura de Querétaro por Movimiento Ciudadano emitió su sufragio a las 10:55 horas de esta mañana en compañía de su esposo, Juan Carlos Piña. Aseguró que hoy será un gran día.

Hoy será un gran día ????



Cuéntenme, ¿cómo va su domingo? pic.twitter.com/CV0WjCVXtm — Bety León (@BetyLeon_) June 6, 2021

María de Jesús Ibarra Silva, candidata del Partido Encuentro Social acudió a votar esta mañana en la escuela primaria "José Ramón López Velarde", en la calle Ricardo Flores Magón, en la colonia Lázaro Cárdenas.

Miguel Nava, candidato a gobernador por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), acudió a votar pasada la 1:30 de la tarde en la casilla ubicada en el Colegio Fontanar y dijo estar convencido de que será una elección pacífica.

"Estoy listo para el voto, al igual que la ciudadanía, hagámoslo de forma responsable. La información más importante que tengo es que en Querétaro hay calma (...) no hay violencia y eso es lo más valioso, que hay elecciones tranquilas y en paz", aseguró a medios locales.

Katia Reséndiz Jaime, candidata a la gubernatura de Querétaro por el Partido Verde Ecologista de México, acudió por la mañana a la casilla ubicada en la Preparatoria Sur de la UAQ a emitir su voto en compañía de su esposo e hijo. Mencionó a medios locales que espera que esta jornada sea con respeto y civilizada.

Yo ya voté! Acompañada con 2 de mis personas favoritas ????y de la nueva integrante de la familia ?? pic.twitter.com/bAME4lGF1G — katia resendiz jaime (@KatiaReja) June 6, 2021

El candidato a la gubernatura por Fuerza por México, Juan Carlos Martínez emitió su voto y dijo "Me gusta mucho que estén votando en Querétaro, pese a que hubo retrasos en la apertura de casillas". Destacó que la gente se mantiene con ánimo y que no se han reportado incidentes mayores durante esta fiesta democrática.

Cerca del mediodía, el Gobernador del estado, Francisco Domínguez Servien, también acudió a emitir su sufragio acompañado de su familia en la casilla ubicada en la escuela Palma de Mallorca, en la calle Belisario Domínguez, colonia Cimatario, en la capital de Querétaro.

En tanto, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, detalló que algunas de las incidencias registradas en esta jornada electoral se tratan de funcionarios de casilla que no asistieron. Descartó riñas o connatos de violencia en el estado.

En Querétaro, se logró la instalación de 2853 casillas electorales, según la IEEQ.