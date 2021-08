Querétaro, ejemplo en el manejo de la pandemia: Citibanamex

El desempeño sobresaliente de Querétaro en el manejo de la pandemia por COVID-19, no es obra de la casualidad, sino de las acciones emprendidas de manera conjunta entre gobierno y sociedad, y, algo muy importante, de la manera en que fueron comunicadas a la ciudadanía del estado.

Por ello, no es gratuito el hecho de que el Departamento de Investigaciones Económicas del Grupo Financiero Citibanamex haya ubicado a Querétaro en el segundo lugar nacional en cuanto a manejo de la emergencia sanitaria.

Concluye la administración actual y en la manera como el gobierno estatal ha gestionado la pandemia destacan acciones puntuales como el diseño e implementación de una plataforma de comunicación y atención ciudadana, a fin de garantizar la difusión transparente de información relacionada con la enfermedad, su comportamiento y avance, así como sobre las principales medidas sanitarias de prevención a través de casi 300 boletines de prensa, 75 conferencias en las que participó el gobernador Francisco Domínguez Servién, 14 mensajes a la ciudadanía y 84 videoconferencias de análisis epidemiológico de COVID-19.

Resalta también la instalación del Centro de Llamadas para la Atención Médica y Emocional, un call center con horario de atención de 24 horas, que se convirtió en un centro concentrador de las inquietudes ciudadanas acerca de malestares físicos y psicológicos, dudas, sospecha de haber contraído COVID-19 o alguna otra enfermedad respiratoria, seguimiento y, en su caso, derivación a instancias correspondientes para fomentar la despresurización del sistema hospitalario de la entidad. El servicio fue brindado por 113 médicos y 120 psicólogos.

También se puso en marcha el micrositio COVID-19, www.covid19.queretaro.gob.mx, plataforma digital de información y vinculación que ha sido el canal más importante de participación ciudadana durante la pandemia.

Se registraron más de 633 mil usuarios con 3.6 millones de visitas, de las cuales 70% fueron realizadas por queretanos y 30% restante por ciudadanos de otras entidades e incluso de otros países como Canadá, Colombia, España y Estados Unidos.

El servicio automatizado para orientación médica y psicológica QROBot en el número de teléfono (442) 98-00-981 a través de la aplicación WhatsApp, tuvo como finalidad crear un canal adicional de contacto con el ciudadano para comunicar medidas preventivas, realizar diagnósticos, canalizar atención psicológica y resolver dudas de manera automatizada las 24 horas del día, los siete días de la semana; atendió a tres mil 44 usuarios, quienes enviaron 41 mil 420 mensajes que representaron tres mil 422 apoyos psicológicos.

Se implementaron campañas extraordinarias de comunicación social como "Está en tus manos y Regresar depende de todos", que tuvieron la finalidad de sensibilizar a los queretanos en temas relativos a #covid-19 #sigueinstrucciones, #entrénate, #usacubreboca, #quédateencasa #tomaloenserio #lávatelasmanos y #vigilantesciudadanos.

Como parte de las acciones de sensibilización para el retorno a las actividades cotidianas de los ciudadanos se implementó la Vocería Organizacional, cuyo principal objetivo fue dar voz a las soluciones organizacionales y buscar el eco ciudadano mediante un lenguaje simple y claro, insistiendo una y otra vez en las principales medidas sanitarias.

El proceso de entrenamiento social contó con cinco pasos: 1. Identifica tus riesgos; 2. Diseña tu propia estrategia; 3. Cambia hábitos y modifica espacios; 4. Ensaya antes de salir, y 5. Sigue instrucciones.

La modulación social, a su vez, es un proceso que se ejecutó en paralelo al entrenamiento social y fue el periodo durante el cual se pusieron en práctica las habilidades desarrolladas en el entrenamiento, donde se midieron las métricas establecidas y avaladas por el Comité Técnico para la Atención de COVID-19.

Se recibieron 24 mil 100 llamadas telefónicas y tres mil 219 solicitudes de correo electrónico, se brindó atención ciudadana y se efectuaron 44 eventos del gobernador que permitieron mantener la cercanía con las y los ciudadanos con base en los protocolos de sanidad.

A través de redes sociales, se respondieron 83 mil 52 mensajes y se atendió, con orientación o canalización a diversas dependencias, un total de mil 686 casos.

Asimismo, por medios tradicionales de comunicación social, como programas de televisión y radio, se recibieron 806 solicitudes por parte de la ciudadanía.

En los últimos meses la pandemia por COVID-19 ha tomado un nuevo impulso en el país, por lo que el reto para la Unidad de Comunicación Social y Atención Ciudadana sigue vigente; sin embargo, la innovación y la capacidad de adaptabilidad al nuevo contexto han servido para que el gobierno del estado refrende su compromiso con la salud de las y los queretanos.

Por lo que, en materia de campañas de difusión que permitieron a la ciudadanía estar debidamente informada sobre los avances de la pandemia, la administración pública estatal difundió los siguientes contenidos:

Vivo México, campaña que presentó imágenes de los héroes actuales, mexicanos que luchaban contra la enfermedad desde distintos frentes: médicos, enfermos y adultos mayores que seguían los protocolos e invitaban a que las y los ciudadanos no realizaran festejos o aglomeraciones en el mes patrio de septiembre 2020, bajo las frases Celebremos salvando vidas y no salgas – no hagas fiestas.

Tu Mejor Vacuna, para concientizar a las y los ciudadanos sobre la contención del contagio, a través de mensajes claves y segmentados de acuerdo a zonas de riesgo.

Somos Más, cuyo objetivo fue incrementar la responsabilidad de todas y todos los queretanos, para cortar la cadena de contagios bajo el mensaje de que en Querétaro son más las y los ciudadanos preocupados por salvar vidas y empleos, a través del seguimiento a las recomendaciones gubernamentales.

Querétaro Sigue, campaña de logros y conciencia social que invitaba a las y los ciudadanos a continuar con la aplicación de las medidas de seguridad emitidas por las autoridades estatales en materia de salud pública, a la par de sumarse a la ruta de resiliencia, recuperación y evolución del estado.

Entrénate y Entra en Calma, que difundió entre las y los queretanos las herramientas, recomendaciones, ejercicios y tips para mejorar el bienestar de la ciudadanía a través de un enfoque de autocuidado del cuerpo y la mente, tras las secuelas de la pandemia por COVID-19.

Querétaro Coincide, campaña enfocada en dar a conocer las acciones y apoyos gubernamentales a emprendedores, a través del micrositio atrevete.queretaro.gob.mx

Asimismo, la Vocería Organizacional difundió las medidas preventivas y sanitarias, así como las recomendaciones puntuales a la ciudadanía para la contención de la cadena de contagios, a través de 79 cápsulas informativas transmitidas en las redes sociales del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, así como en el sitio oficial: https://www.queretaro.gob.mx/COVID19/contenido/listadoVoceria.aspx.

Los mensajes a la población sobre los principales indicadores determinados por el Comité Técnico para la Atención de COVID-19, se consolidaron como una herramienta de visibilidad y acompañamiento sobre el comportamiento de la pandemia en el estado de Querétaro, lo cual facilitó una mejor toma de decisiones por parte de la ciudadanía.