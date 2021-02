Querétaro arranca Escenario B a partir del lunes 15 de febrero

Querétaro busca recuperar la economía con un sentido de gradualidad y reciprocidad, con medidas vigentes hasta el 28 de febrero; pide a las autoridades de Salud y población no baja la guardia. Fotos Juan Ramírez

QUERÉTERO.- Querétaro estará en Escenario B, de movilidad modulada, a partir del próximo lunes 15 de febrero, con algunas variantes en las disposiciones y con un llamado del Comité Técnico de Salud a no bajar la guardia, pues "se trata de una determinación que debe contribuir a la recuperación de toda la sociedad, no a relajar las medidas sanitarias y volver al Escenario C, de movilidad reducida, en un par de semanas".

Los especialistas del Comité tomaron la decisión luego de la baja que han mostrado en los últimos días los principales indicadores sobre la enfermedad COVID-19 en la entidad, como son el promedio de activos, hospitalización y positividad.



Si bien el fenómeno se está desacelerando gradualmente, se subraya que será con el trabajo de todos, sociedad y gobierno, como se logrará que dichos ritmos de desaceleración consoliden una tendencia consistente.

Señalaron que el Escenario B estará vigente hasta el 28 de febrero y sólo permanecerá en la medida en que los diferentes actores de la sociedad actúen con responsabilidad para que se mantengan los indicadores a la baja; "se requiere un enfoque congruente; quienes saben cuidarse, deben ampliar su influencia hacia más ciudadanos y sectores de la sociedad".

El organismo indicó que si bien el virus de COVID-19 no conoce colores ni escenarios, sociedad y gobierno deben apostar a la gradualidad, es decir, un paso a la vez, un día a la vez; sólo de esa manera será viable sostener el Escenario B y redoblar las medidas preventivas para volver pronto al Escenario A.

"Ahora mantendremos las disposiciones del escenario B, pero llamamos a las y los queretanos a demostrar y ponderar su sentido de comunidad, pues sólo avanzaremos en la medida en que todos entendamos que cuidarnos no sólo es en beneficio propio, sino de la sociedad en su conjunto".

Las medidas que aplicarán en el Escenario B hasta el 28 de febrero serán las siguientes:

La Secretaría de Salud estatal exhortó a las autoridades municipales a ejecutar las acciones jurídicas y administrativas necesarias, para la regulación de las actividades, como se precisa en la tabla anterior, con la finalidad de combatir la propagación de la enfermedad del COVID-19.

Las Unidades Especiales ANTI-COVID-19 podrán intervenir en la verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias previstas para el Escenario B.

Adicionalmente, el Comité Técnico de Salud propuso que todo espacio interior de establecimientos mercantiles, comerciales y centros de trabajo, deberá contar con ventilación natural y, en su caso, con sistemas de filtración y purificación que garantice recambio de aire limpio, continuo y permanente.

Los especialistas insistieron en que preferentemente debe evitarse la realización de reuniones, eventos sociales o celebraciones en domicilios particulares, a fin de evitar la propagación de la enfermedad.

Reiteraron que la utilización del cubreboca debe regirse por los principios de prevención y riesgo inminente, lo que implica que se debe portar sin excepción, salvo que resulte estrictamente necesario su retiro.

Durante la vigencia del presente Acuerdo, que será publicado en el Periódico Oficial, "La Sombra de Arteaga", las dependencias, entidades y demás entes públicos deberán ponderar la realización de sus actividades, privilegiando el trabajo a distancia, sobre las presenciales, salvo aquellas que realicen actividades esenciales.

Se reitera a la población la importancia de actuar a tiempo para evitar llegar al hospital con una enfermedad avanzada; llamar a la línea de atención COVID, al teléfono 442 101 52 05 ante los primeros síntomas, a fin de recibir las recomendaciones del personal de salud, y mantenerse atenta a los signos de alarma como son la oxigenación baja –por debajo de 90%-, la frecuencia respiratoria rápida, la sensación de falta de aire, el dolor en el pecho, la fatiga al hablar o hacer esfuerzos.

Finalmente se invita a la población a mantenerse atenta a los reportes que diariamente se publican en el micrositio de Gobierno del Estado -covid19.queretaro.gob.mx -, así como a los diferentes canales oficiales de comunicación.