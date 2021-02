Queremos trabajar, pero no tenemos insumos: médicos en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas (La Silla Rota).- Médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social protestaron por la falta de equipo de protección como batas, guantes, cubrebocas, gorros y demás.

El personal médico del IMSS en esta ciudad señaló: “Estamos totalmente expuestos pues no se tiene el equipo adecuado de protección para prestar la debida atención a los pacientes. El problema no es únicamente la falta de equipo de protección, sino que tampoco se tienen los espacios adecuados para el aislamiento de los pacientes, por lo cual se puede dar una fácil propagación del virus”.

El doctor Martin, mencionó: ''No nos negamos a trabajar o que tengamos miedo atender a los pacientes. La verdad es que existe un serio riesgo si no contamos con la protección adecuada''.

Por su parte, Cristina Delgado, señaló: “Cada día van a llegar más y más pacientes, casos sospechosos, contagiados y nosotros médicos, enfermeras, laboratoristas y demás personal que estamos en el hospital no tenemos protección alguna. No negamos a trabajar. Es necesario que trabajemos pero no bajo tales condiciones que son únicamente en riesgo”.

También en los hospitales del IMSS en Tampico, Madero y Reynosa el personal médico externo su enojo por la situación en que se presentan tanto de equipo, medicinas como infraestructura.

El doctor Miguel del Hospital de Reynosa, no se tienen las aéreas adecuadas para aislar a los pacientes que requieren de hospitalización. “Una cortinas de plástico, biombos no sirven para hacer un debido aislamiento de estos enfermos, por lo cual la propagación puede ser fácil”, advirtió.

Crisis en Morelos

En Morelos, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la clínica número 1, situada en Cuernavaca, protestaron para exigir insumos y equipo adecuado para atender a pacientes contagiados de covid-19.

De acuerdo al personal inconforme en este hospital, ubicado sobre la avenida Plan de Ayala, hay casos sospechosos de coronavirus y hasta el momento nadie cuenta con equipo adecuado para protegerse y no contagiarse del virus.

“Nos estamos manifestando aquí para que entren en conciencia de que nos estamos poniendo en riesgo, nosotros, nuestras familias y los pacientes. Hay casos sospechosos y nos tenemos que cubrir. Hasta ahora no nos han dado nada, nos dan un cubre bocas que su uso de vida es una hora , no tenemos todos los insumos necesarios”, reprocharon mientras esperaban ser recibidos para instalar una mesa de diálogo.

Bloqueado Plan de Ayala a la altura del Imss por protesta. Médicos y enfermeras del IMSS bloquean la avenida Plan de Ayala para exigir insumos para atender la contingencia del Coronavirus pic.twitter.com/TdwKYzDm9L — Morelos Migrante Noticias (@MorelosMigrante) March 27, 2020

Los trabajadores bloquearon la circulación de la avenida que da acceso a Cuernavaca y entronca con la Autopista México – Acapulco para exigir audiencia con las autoridades del IMSS.

“Lo único que exigimos es que nos den los insumos necesarios que es un cubre bocas N95 y un mameluco porque lo que nos están pretendiendo dar es una bata normal y eso no es suficiente”, explicó una enfermera que prefiero no dar su nombre por temor a represarías.

Son miles de trabajadores entre personal médico y de enfermería los que aseguran están en riesgo, por lo menos en el turno matutino son 1500 personas y son tres turnos por día.

Este jueves , durante la octava conferencia de prensa para informar sobre covid-19 , realizada en Palacio de Gobierno –sede oficial del Poder Ejecutivo- , Francisco Monsivais Salinas, titular del órgano de operación de administrativa desconcentrada estatal del ISSSTE, aseguro que el personal contaban con todo el material necesario.