"Que nos vean morir": migrantes se cortan muñecas frente a oficinas del INM en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Doce personas migrantes originarias de Nicaragua comenzaron este jueves una protesta más radical frente a la oficina de Regulación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula: con navajas para rasurar se cortaron la piel, a la altura de las muñecas y parte de los brazos, como forma de presión para que les agilicen sus trámites de visas humanitarias.

"Acá estamos frente a Migración, porque no nos atienden, solo buscamos que nos atiendan, porque estamos desde hace días sin comer, aguantando sol, aguantando hambre, no se compadecen de los seres humanos, y quieren que esperemos hasta junio, a pesar de que saben que nosotros no tenemos dónde dormir", manifestó una de las mujeres en protesta.

Ante la falta de respuesta, dijo que decidieron "morir, que nos vean morir, porque no se compadecen de los seres humanos, pero acá estaremos en la lucha hasta que se compadezcan (las autoridades migratorias)".

En el video, grabado por la misma denunciante, se observa cómo un hombre de gorra, playera rosa y blanca y pantalón beige, permanece amarrado con una cobija hacia una de las vallas, mientras sus brazos se desangran producto de las lesiones autoprovocadas. A su lado, aparece otro varón, vestido de negro, cuyo brazo izquierdo también se desangra.

ESCALADA DE PROTESTAS

Sin embargo, estas acciones de protesta han aumentado en el último mes. Primero, un grupo de migrantes, la mayor parte de Venezuela, marchó en varias ocasiones hacia la oficina de Regulación del INM y hasta la misma estación migratoria "Siglo XXI"; para ello, se encadenaron e hicieron una huelga de hambre.

El 15 de febrero, cerca de 10 migrantes, entre venezolanos, de África y de otros países de Centroamérica, se costuraron los labios porque la desesperación era mayor.

Asimismo, el pasado 22 de febrero, un grupo de inconformes se enfrentó a piedras, palos y botellazos contra elementos del INM, Guardia Nacional y policías estatales, quienes repelieron la agresión con gases lacrimógeno; este hecho dejó como saldo varios lesionados, sobre todo de las corporaciones de seguridad.

De hecho, el temor es mayor entre la población migrante varada en Tapachula, debido a que agentes del INM, sobre todo por las noches, realizan "cacerías" para levantar migrantes.

Sin embargo, ha salido a relucir el uso excesivo de la fuerza, como le ocurrió a un migrante antenoche, cuando fue golpeado cuando estaba en el Parque Bicentenario de esa ciudad de la región Soconusco de Chiapas.

En un video corto, un hombre, cuyo rostro presentaba varios golpes e incluso sangrado, advirtió que Migración los acababa de agarrar, "les dio duro a todos; siento que, si uno hace un delito, tienen derecho a que lo lleven preso, y con papeles; yo ando mis documentos aquí (enseña su mochila); no busco problema con nadie, pero Migración ´se pasó de pija´ (sic)".





