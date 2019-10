"Qué les dio AMLO a 21 ediles de Chiapas para irse a Morena": Cortés

El líder del PAN criticó a los "súperdelegados" de la Secretaría del Bienestar, a quienes comparó como "figuras de ornato: no operan, aunque sí estorban"

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), lamentó que México "regrese al pasado" con las políticas implementadas por el nuevo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador quien, además, según él, no ha cumplido con su palabra porque permite que familiares o allegados estén activos en la vida política interna del país.

En conferencia ofrecida este lunes en las instalaciones del blanquiazul en esta ciudad capital tuxtleca, condenó que Pío López Obrador, su hermano, estuviera presente en el cambio de partido de 21 presidentes municipales del estado, quienes hace unos días se unieron a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por ello, exigió al mandatario de la República que explique lo que les ofreció a esos alcaldes para "mudarse" a su instituto político, "porque ahí, lamentablemente, se puede dar algún tipo de compromiso, o de favores o de recursos públicos a cambio de filiación partidista, y esto se configuraría hasta como un delito electoral".

En cuanto a las críticas recibidas contra los "súperdelegados" de la Secretaría del Bienestar en el país, entre ellos el de Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, el líder blanquiazul los comparó como "figuras de ornato: están, pero no operan, aunque sí estorban".

Criticó el que esos funcionarios no trabajen en algo concreto, "sin embargo, como dije, existen, pero no están, ni han dado ningún tipo de resultado, y no tienen una finalidad concreta que podamos apreciar y valorar".

Ante la "pérdida de fuerza" que registró el PAN en Chiapas, en donde solo gobierna cuatro de las 124 alcaldías, manifestó que de ahora en adelante "se abrirán" a la sociedad, "abrirlo a los mejores candidatos, a jóvenes a mujeres y a todos aquellos que quieran participar; buscaremos a las y los mejores".