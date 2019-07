¿Qué hacer si te dice que la están secuestrando?

Veracruz es el estado que actualmente tiene la mayor cantidad de secuestros del país, según datos de la organización "Alto al Secuestro". Tan solo en febrero de este año, se abrieron 57 carpetas de investigación por secuestros.

Isabel Miranda de Wallace, quien dirige la organización indicó que en promedio se registran dos secuestro al día y los municipios donde más casos se registran son Xalapa, Coatzacoalcos y Orizaba, además, la zona centro del estado también ha registrado un alza en casos.

Casos como los de varias maestras secuestradas, en los municipios de Ciudad Mendoza y Atzacan; el secuestro y asesinato de Carlitos, en Xalapa; y levantones a varias estudiantes universitarias en la zona conurbada.

El caso de Daniela, sucedido en la Ciudad de México, en donde antes de ser secuestrada y posteriormente víctima de feminicidio, se comunicó por mensaje con una persona a la que le dijo que estaba siendo secuestrada.

Veracruz, está en los primeros lugares en secuestros, feminicidios y agresiones sexuales, por lo que debemos tener conciencia de que un caso así se puede repetir con alguna de nuestras amigas, familiares o conocidas, por lo que lo recomendado es para salvaguardarlas a ellas primordialmente.

Muchos y muchas no saben cómo reaccionar ni qué hacer en esa situación, por eso aquí ponemos unas recomendaciones, cortesía de la organización FemFutura:

Es muy difícil saber que esto nos podría pasar y a amigas o familiares. Sabemos que a veces ni siquiera podemos contar con las autoridades para que hagan algo y nos ayuden. A veces pareciera que solo nos tenemosa nosotras mismas, por esto aunque suene crudo debemos estar preparadas cuando tomamos un taxi o Uber.

Descarga aplicaciones de emergencia como la aplicación del 911 CDMX o Mi Policía. O busca la app de la policía en tu estado, también existen otras como Circle of 6, BSafe y No estoy sola. Muchas de estas enviarán un mensaje a los contactos que selecciones avisándoles que necesitas ayuda.

Si en cualquier punto de tu viaje sientes que algo no está bien, pide con seguridad que te bajen en ese momento, no tienes que dar explicaciones, no sientas pena o vergüenza. Nos han educado para que primero pensemos en los sentimientos de los demás que en nuestra propia integridad física. Confía en tu intuición.

Si no conoces la ruta a tu destino, abre Google Maps o Waze y ve siguiendo la trayectoria sugerida. Si te das cuenta de que el chofer se está desviando o algo te da mala espina, exígele que se detenga, baja del carro y pide ayuda. Esto me pasó una vez con un chófer de Uber quien se desvió de mi ruta, me asusté mucho pero le exigí a gritos que me bajara, caminé hacia el sentido contrario de los coches y pedí otro Uber, no sé cuáles eran sus intenciones, pero es mejor bajarte que esperar a que pase algo más grave.