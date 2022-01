Que Dios los perdone: familiares de Lourdes Maldonado a asesinos de la periodista

TIJUANA.- Lourdes Maldonado López fue despedida este miércoles por la noche en Tijuana con un concurrido funeral en el que sus hermanos la recordaron y enviaron un mensaje tanto a los asesinos como a las autoridades.

"Nosotros lo que queremos es paz, le dejamos las responsabilidades a las leyes. Al gobierno que haga su trabajo. Y Dios que haga su trabajo, al recibir si puede recibir a mi hermana", dijo Carlos Maldonado.

Y que perdone a las personas como nosotros perdonamos a las personas que mataron a mi hermana

Parados en la escalera de la funeraria y evidentemente afligidos, los hermanos Carlos y Hugo, acompañados de René Maldonado, sobrina de la reportera ultimada el domingo por la noche de un balazo en el rostro, enviaron condolencias a las familias de periodistas asesinados en México y reconocieron el respaldo de la sociedad en su caso.

Fotos Eduardo Rubio

"Muchísimas gracias le damos a la república por lo que están haciendo. Ojalá esto se escuche en todo el mundo, y empiece a haber paz. Yo amo Tijuana, y no me voy a ir de Tijuana", enfatizó Carlos.

Hugo Maldonado, además, dijo que no desconocen cuál pudo ser el origen del ataque directo porque su hermana no externó ninguna preocupación, y que no requieren protección de las autoridades

"Creo que no la necesitamos. No tengo, no me importa. Si alguien quiere venir por mí, que venga. Me vale", respondió en tono y postura muy parecidos a los que acostumbraba Lourdes Maldonado.

Mi hermana tenía muchas agallas. Ella hacía su trabajo, tal como era ella: fuerte. En todos lados hay peligro, pero aquí hay un riesgo muy grande. Ojalá y ayuden un poco más las leyes para proteger a periodistas", mencionó Carlos

Hugo Maldonado dijo además que en los próximos días se reunirá con Eduardo Edmar Pérez Castro, el abogado que estaba por ejecutar el laudo laboral que Maldonado López llevaba en contra del ex gobernador Jaime Bonilla por despido injustificado.

"Tiene miedo de que le hagan algo. Ya hablé con él, voy a reunirme en alguna fecha próxima para tratar de arreglar todo eso", dijo.

La continuación de ese proceso judicial por la familia solo implicaría el pago de más de 568 millones de pesos de indemnización que ordenaron los tribunales, ya no la revisión de las obligaciones patronales y fiscales de Bonilla Valdez que estaba a punto de conseguir la reportera antes de ser asesinada.

Su sepelio fue este jueves, seis días después del de Margarito Martínez Esquivel, el fotógrafo independiente de la fuente policiaca asesinado también en esta ciudad.













