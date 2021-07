"Puerto Escondido está en crisis de salud por covid y el turismo sigue llegando"

OAXACA.- Diez personas muertas por Covid-19 y 30 detenidos por no usar el cubrebocas, es hasta el momento el saldo de la temporada vacacional en San Pedro Mixtepec, en donde se ubica Puerto Escondido, uno de los destinos de playa más importantes del país.

"Estamos viviendo una crisis de salud muy fuerte, hay que decirlo", señaló el edil de Mixtepec, Fredy Gil Pineda Gopar al afirmar que en el reporte oficial de los Servicios de Salud de Oaxaca hay un subregistro de seis decesos.

Cuartoscuro.

De acuerdo con el reporte diario de Covid-19 de los SSO San Pedro Mixtepec se ubica en el lugar 5 en números de contagio acumulados. Tan sólo del 19 al 20 de julio registró 17 casos nuevos.

El edil, que junto con el Cabildo activó el semáforo rojo el pasado 14 de julio, indicó que la situación es crítica porque el hospital del lugar no atiende a los pacientes con Covid-19 por falta de personal e insumos para hacerlo.

"Tenemos bastantes decesos. Nuestro hospital no es un hospital Covid-19, entonces tenemos ese problema grave porque los enfermos no los podemos trasladar a Oaxaca porque estamos lejos. Tenemos problemas de oxígeno, es muy escaso por allá. No tenemos para cuando mejorar porque esta enfermedad es impredecible", destacó.

Por sus propios medios las personas tienen que viajar hacia Pochutla o a Oaxaca ya que no hay quienes quieran hacer los traslados con ambulancias ya sea por miedo o porque tienen sobreocupaciones, dijo.

"El traslado es muy difícil porque no hay personal que se atreva a viajar con los enfermos en las ambulancias, no hay personal capacitado o están cansados sencillamente de tanto andar atendiendo. Hay tenemos 50 contagios activos y 10 muertos en Puerto Escondido. En las cifras oficiales hay cuatro, pero a nosotros nos constan que hay muchos más".

Aun cuando la situación es calificada como crítica por el crecimiento de contagios, el turismo no ha dejado de llegar a Puerto Escondido y actualmente -señaló- hay una ocupación del 30% en hoteles y 50% en restaurantes, el máximo permitido en semáforo rojo.

"Tenemos muchos contagios, protección civil está haciendo su máximo esfuerzo, regidores, directores, todos trabajando para bajar los contagios", dijo.

Por lo pronto, desde la activación del semáforo rojo y el establecimiento de detención a quienes no porten el cubrebocas, fueron detenidas 30 personas quienes cumplieron arrestos de tres horas.

esc