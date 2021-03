"Puedo gastar dinero del Congreso hasta en put...": diputado del PAN

MICHOACÁN.- El diputado local y otrora presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Javier Estrada Cárdenas, afirmó que se puede gastar el dinero público con quien quiera y hasta con prostitutas.

Calificó además al auditor superior, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda de ser salvaje y amagó con agarrarlo a "chingadazos" y hasta meterlo "al bote".

#Estados Filtran video donde se escucha al diputado, Javier Estrada Cárdenas asegurar que se puede gastar el dinero del Congreso como se le de la gana, "hasta con prostitutas". #jp ?? https://t.co/YwU48qwJUr pic.twitter.com/Ir337W2Xc4 — La Silla Rota (@lasillarota) March 17, 2021

El también coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), fue evidenciado por sus compañeros en un audio grabado en noviembre del año pasado.

Se trata de una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde se discutía la permanencia del auditor superior en el cargo y restar autonomía al órgano fiscalizador.

El entonces presidente de la Jucopo, Estrada Cárdenas, se apoderó de la voz y expuso su rechazo a la auditoría de la que era objeto el gasto público del Poder Legislativo.

"Es que no puede tratarnos como a cualquier hijo de vecino; somos sus patrones, le guste o no le guste, y es a manera de chantaje".

Javier Cárdenas, le dice a sus compañeros que como diputados ya tenemos una ruta para quitarle la autonomía a la Auditoría Superior de Michoacán.

"Que lo cabildee, que lo procese o lo que sea, pero a mí a putazos no, y hasta donde tope; si al bote, al bote", señala el legislador.

Estrada Cárdenas se dice aludido porque el órgano ha empezado a fiscalizar en qué se gastan el presupuesto del erario público los legisladores locales.

"!Son mamadas!... yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera; hasta con pu... y no tiene él (auditor) porqué estar cuestionando que el dinero se gastó con X y con Z, nada más para exhibirnos como Congreso", expresó Javier Estrada Cárdenas.

Y agrega: "¿Quién se cree?... ¿nosotros vamos a estar cruzados de brazos?; estamos pendejos; estamos pendejos de verdad; a mí no me va a amedrentar; me hace encabronar; y que saque una, y que saque otra... ¡que chingue a su madre!".

El audio salió en el que se exhibe al diputado panista fue público luego de que el legislador ha acumulado acusaciones de grupos de mujeres feministas por misoginia.

El legislador, ha sido señalado por los grupos feministas además de violencia de género, violencia política hacia la mujer y de expresiones denigrantes, constantes.

También fue denunciado por oponerse a que Elvia Higuera Pérez, ocupara el cargo de presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solo por ser mujer.

En contraste, buscó que sus compañeros de Legislatura aprobaran la designación de su hija como visitadora de ese organismo en la región de Lázaro Cárdenas.

Además de que se ha pronunciado de manera despectiva de las mujeres y su sexualidad, como lo han acusado los colectivos feministas.