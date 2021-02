Pueblos, dispuestos a hacer justicia si la FGR no atrae caso Samir

CUERNAVACA.- A un año del asesinato de Samir Flores Soberanes, defensor de la tierra, comunicador comunitario y principal opositor a la termoeléctrica de Huexca, se ha convertido en un ícono de la lucha contra los megaproyectos de la actual administración federal, advirtieron sus compañeros de lucha y, desde la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM), convocaron a las comunidades a sumarse a una investigación propia para dar con los responsables de la muerte del activista y hacer justicia.

Lo anterior ante el “desinterés” de las autoridades que, a más de un año del asesinato, “no han logrado detener a una sola persona responsable del homicidio (que se convirtió en el primer asesinato de un activista en la administración de Andrés Manuel López Obrador) ni tampoco han logrado esclarecer lo ocurrido”, acusaron integrantes de la APPM.

Samir fue asesinado el 20 de febrero de 2019 en la puerta de su casa, tres días antes de que se realizara una consulta ciudadana, organizada por el Presidente para decidir si se ponía o no en funcionamiento la termoeléctrica.

Su crimen también ocurrió un día después de que el defensor comunitario confrontara a Hugo Erick Flores, delegado de los programas federales de bienestar en Morelos, durante un foro informativo- realizado en Jonacatepec- donde expuso los daños ambientales y sociales que traería la termoeléctrica, que forma parte del Proyecto Integral Morelos, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagas.

El Proyecto Integral Morelos (PIM) consta de un gasoducto que cruza por los estados de Tlaxcala y Puebla, hasta llegar a Morelos, donde se pretende instalar dos termoeléctricas -una ya construida en la comunidad de Huexca, del municipio de Yecapixtla- y un acueducto que pasa por Cuautla y Ciudad Ayala -donde se ubica la comunidad de Apatlaco y donde hace falta la construcción de 100 metros para terminar el acueducto pero que ejidatarios han logrado frenar por la vía jurídica-.

"Como (Samir) es una gente de pueblo, un indio náhuatl pues, (a las autoridades) no les interesa (...), es importante que la gente también ya vayamos haciendo nuestra tarea, porque para las autoridades nunca va a ver nada, y nosotros podemos hacerlo también, nada más que, ahí sí, que no se metan' cuando agarremos a los responsables, que no se metan para nada. Porque ahí sí se van a querer meterse y van hacer lo que siempre hacen 'agarran a un delincuente se entrega a las autoridades y lo sueltan”, dijo Teresa Castellanos, habitante de Huexca e integrante de APPM y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Aire y el Agua Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Ya llegó el momento en que los pueblos, nosotros mismos, nos vigilamos nosotros mismo y asegurarnos

En este sentido, convocó a los pueblos a sumarse a las acciones que darán a conocer en los próximos días y sugirió a quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador "que le pidan cuentas y les e expliquen por qué rompió la promesa de respetar la decisión de los pueblos".

Esta entrevista se da en el marco de la Jornada Nacional de Protesta para exigir justicia por Samir (a la que se sumaron con acciones en al menos 15 entidades) en la comunidad de Amilcingo.

También se sumarán ciudadanos y sociedad civil de seis países: Bélgica, Brasil, EEUU, Guatemala, Canadá y España.

Amilcingo, epicentro de lucha vs megaproyectos

Desde el 20 de febrero del año pasado, Amilcingo -de donde era originario Samir, también impulsor de Radio Amiltzinko - se convirtió en epicentro de la lucha contra el PIM.

Amilcingo, como hace 12 meses, dejó su cotidianeidad para conmemorar un año del asesinato del indígena náhuatl que "hoy se ha convertido en el líder de los pueblos que luchan contra los megaproyectos, no solo de Morelos sino de todo el país", refiere Jaime Domínguez, activista, preso político en la administración pasada por participar en las protestas "Agua si Termo no".

Y destacó: “lo que ha generado el asesinato es un icono de lucha y Samir representa un momento histórico y nosotros, los pueblos, nos arropamos con él (…) y después de un año la lucha contra la termoeléctrica ha crecido, los pueblos están resistiendo y no nada más contra la termoeléctrica, también contra el Tren Maya (que cruzara por Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo) y el Tren Transístmico (que cruzará por Veracruz y Oaxaca)”.

Nayeli, hermana de Samir, agradeció el cariño y respeto que muestran por su hermano y compartió que “es difícil creer que ya no está con nosotros, es difícil despertar y no escuchar que está trabajando o no sentarnos a la mesa y escuchar las noticias, es realmente difícil que mi hermano no esté con nosotros (…) porque mis sobrinos se quedaron sin padre”.

Sin avances en la investigación

Samanta Cesar, integrante del Consejo de la Asamblea de comunidad de Amilcingo, denunció que la Fiscalía General Estatal (FGE) ha congelado las investigaciones sobre el asesinato de Samir.

“Lamentablemente no se ha hecho el trabajo que la fiscalía tendría que hacer y pareciera que hay omisión. Las líneas de investigación que la propia fiscalía planteo no han sido desarrolladas”, dijo.

Y detalló que en las acciones emprendidas por la FGE se demuestra un desaseo y desinterés “en las pocas cosas que han hecho, nos preocupa la poca seriedad que hay, en tanto a los citatorios girados para algunas personas van con nombre incorrectos, fechas atrasadas y hay hostigamiento; además hay falta de profesionalismo para generar ciertas pesquisas y entonces creemos que ha sido un año donde la fiscalía no ha sido capaz de realizar una investigación con seriedad para esclarecer el asesinato de nuestro compañero”.

Por ello, la exigencia puntual para Andrés Manuel López Obrador es que la Fiscalía General de la República (FGE) atraiga el caso. “Estamos exigiendo que el caso sea atraído por la federación”.

FGE: se mantienen la carpeta de investigación abierta

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General Estatal (FGE), a través de la coordinación de comunicación social, se mantiene abierta la carpeta de investigación y siguen las seis líneas que se establecieron desde 28 de febrero:

Represalia del grupo del crimen organizado llamado Tlahuica

Conspiración desde el gobierno por su actividad política en la resistencia al PIM

Como respuesta de personas a favor del PIM.

Para frenar su actividad en Radio Amiltzinko

Un conflicto laboral que sostenía con el ayuntamiento de Temoac tras haber trabajado de 2004 a 2006 en la dirección de cultura y no recibir sus últimos pagos quincenales

Un conflicto por el cierre de un plantel escolar.

Uriel Carmona Granda declaró, el pasado 25 de marzo, que estaban por liberarse órdenes de aprehensión para detener a tres personas, presuntamente involucradas en el crimen, pero han pasado 11 meses y nada ha pasado.

Entre los avances que reporta la FGE es que se han llamado a declarar a varias personas, entre ellas, el edil de Temoac, Valentín Lavín Romero.

Incluso, desde hace más de un mes, La Silla Rota solicitó una entrevista para hablar sobre el tema y el fiscal ha pospuesto la fecha.

Pablo Ojeda, secretario de Gobierno, detalló que, de acuerdo con los informes compartidos por Uriel Carmona en la mesa de pacificación, “existen avances y se tiene una investigación muy clara y hay una línea de investigación muy sólida”.

Y consideró que si en este momento la Fiscalía General de la República (FGR) determina atraer el caso “sería una muy buena noticia”.