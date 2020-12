Puebla: Policía repliega a feministas que mantienen tomado el Congreso

PUEBLA.- Policías estatales irrumpieron este lunes al Congreso del estado para replegar únicamente en el segundo piso a las feministas que tomaron el edificio desde el martes 24 de noviembre; "nos mandaron para evitar que ustedes tengan acceso a algún otro espacio que no sea el piso de arriba", dijo una de las policías a las mujeres que demandan la despenalización del aborto.

El argumento que el Congreso dio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para mandar a las granaderas fue que había una manifestación provida y por eso debían cuidar el recinto, pero la manifestación fue el domingo y durante ella no hubo vigilancia.

Les compartimos los vídeos de lxs policías que están ingresando por la parte tracera del edificio.

La diputada Nora Merino, presidenta de la Mesa Directiva, dijo que es su deber garantizar la seguridad del personal del Congreso y de las manifestantes, por ello la presencia de mujeres policía y negó cualquier intento de represión.

Mas la desconfianza de las feministas crece en la medida en la que pasa el tiempo y no obtienen respuestas: "mandar a un grupo de granaderas es excesivo para la manifestación que estamos realizando," dijeron y no descartaron que sea una avanzada para amedrentarlas y desalojarlas, porque las policías insistentemente preguntan cuántas de ellas permanecen en el Congreso.

A Nora Merino le respondieron que la "seguridad no legitima la vulneración de derechos humanos", que en el Congreso ha habido seguridad, que el edificio está casi vacío y que el personal que las vigila siempre está alrededor de ellas, grabándolas y siguiéndolas.

DENUNCIAN ACOSO

Las integrantes de Cuatlicue Siempre Viva y Coordinadora Feminista Puebla se mantienen tanto dentro como fuera del edificio y este lunes transmitieron en vivo una visita que les hizo personal del Congreso y Mario Maléndez, director de Quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante quien narraron que han sido grabadas constantemente, que les han apagado las luces, y que no se permitió el ingreso de un médico el fin de semana cuando presentaron malestar estomacal.

"He hablado con Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Junta de Gobierno, para preguntar sobre la toma pacífica por grupos feministas. Me comentó que son policías mujeres las que están resguardando la entrada trasera del recinto. Solicité que deben dejar de acosar e intimidar a las manifestantes. Además, que se respete el acuerdo de ocupar los espacios comunes, los sanitarios y brindar los servicios básicos necesarios," escribió en sus redes sociales la diputada Vianey García.

Biestro, dijeron las feministas, nos pide voto de confianza, pero responde con agresiones, y eso lo vamos a hacer público porque tenemos las pruebas y porque "pudimos tener atención hasta que evidenciamos que no estaban dejando ingresar a personal médico cuando nos estábamos sintiendo mal."

Enumeraron ante el visitador la lista de incumplimientos de Biestro: prometió un exhorto público, pero no lo hizo; que se firmarían acuerdos sobre algunas peticiones, pero tampoco se ha hecho; que el sábado o domingo iba a mandar una propuesta para que la revisaran, pero hasta el mediodía de este lunes no había nada; también afirmó que este lunes iba a haber otra mesa de diálogo, pero hasta las 14 horas las feministas no tenían noticia de nada.

"Esto no es un diálogo. No hay acuerdos. Es autoritarismo. Estamos hartas y muy molestas porque atentan contra nuestra salud e integridad y ahora mandan a granaderas para que no nos dejen entrar a una parte del congreso. No sabemos a qué le tienen miedo, porque no hemos agredido a nadie", afirmaron.

Cuatlicue Siempre Viva y Coordinadora Feminista Puebla exigen la despenalización del aborto y aunque los diputados se comprometieron a que el viernes 27 definirían las mesas de trabajo que funcionarán como parlamento abierto, aún no hay diálogo.

En su primer comunicado desde que el 24 de noviembre el Congreso informó que las mujeres en plantón adentro y afuera del edificio cuentan con las garantías de seguridad y servicios, así como respeto a su derecho de manifestarse de manera civil y pacífica.

Entre las exigencias feministas se encuentra renovar instituciones como el Instituto Poblano de las Mujeres; que se duplique el presupuesto a la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, así como garantizar el reconocimiento legal de las mujeres y hombres transgénero y que se cree una línea similar a la "línea del suicidio" para atender a las mujeres que tengan dudas sobre la violencia, sus grados y acciones pertinentes.

En las mesas de trabajo exigen la participación del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta; del fiscal Gilberto Higuera Bernal; del diputado Biestro, y de los rectores de las universidades Iberoamericana, Mario Ernesto Patrón Laviada, y Benemérita Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza.