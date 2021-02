Puebla no entrará al plan de la nueva normalidad: Barbosa

Puebla, Puebla (La Silla Rota).- El gobernador Luis Miguel Barbosa dijo que el estado va a mantener la sana distancia, el uso de cubre bocas y el programa Hoy no Circula a pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya dio luz verde para el regreso a las actividades diarias y avaló que la industria automotriz sea considerada como una actividad esencial.

Hasta este jueves la entidad tiene 274 decesos y mil 230 personas positivas de covid-19 en 94 de los 217 municipios del estado. Además, hay 349 personas hospitalizadas de las cuales 96 reportan un estado de salud crítico.

En cuanto al porcentaje de contagios, la mayoría de los pacientes son hombres con el 60 por ciento, y la transmisión comunitaria sigue aumentando con 93 por ciento.

Las cifras representan 20 nuevos fallecimientos y 50 nuevos contagios en un solo día, es decir que Puebla está en la cresta más alta de la Fase 3, informó Jorge Humberto Uribe Téllez, titular de la Secretaría de Salud.

Si Puebla adoptara el plan denominado Nueva Normalidad, agregó el gobernador, se estaría avalando la movilidad de por lo menos 40 mil personas en todo el estado cuando ''la cresta aún está alta''.

De acuerdo con Barbosa, si se reactiva el sector automotriz aumentará la movilidad porque la planta de Volkswagen en Cuautlancingo tiene 15 mil trabajadores y en la de Audi, ubicada en San José Chiapa, trabajan otras 7 mil personas; además, en las proveedoras de ambas plantas laboran más de 10 mil más.

“Somos respetuosos de las políticas federales, pero tomamos las decisiones que al ámbito de nuestra competencia corresponde… entonces vamos a tomar decisiones siempre atendiendo el interés y el beneficio social en Puebla y lo primero es la salud de las poblanas y los poblanos”, dijo.

Durante la videconferencia de este jueves Barbosa Huerta señaló que “no soy un principiante en la política, iré tomando decisiones y dejaré claro cuáles corresponden a mis atribuciones; que no se me diga que yo puedo tomar decisiones cuando todo está preparado para que el 1 de junio todo se vuelque… a mí no me van a decir como pensar y como interpretar las cosas”.

