Puebla: Mujeres con cáncer de mama tambien protestan por falta de medicamentos

Puebla, Pue.- Un grupo de mujeres con cáncer de mama se manifestaron en el Hospital del Norte de la ciudad de Puebla para denunciar la falta de medicamentos y de especialistas; afirmaron que han debido costear la compra de jeringas y agujas.

Con pancartas denunciaron que desde hace dos meses tienen problemas para conseguir medicamentos básicos de su tratamiento, como el Dexamextasona; además, afirmaron, “había cinco oncólogos, ahora sólo tenemos dos”.

“El cáncer no es un juego”, decía una de las pancartas de las mujeres quienes afirmaron además que no se quedarán cruzadas de manos y exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Luis Miguel Barbosa que den solución a sus demandas.

Afirmaron que cada 21 días deben recibir las quimioterapias que no pueden costear pues cuestan hasta 60 mil pesos; desde que inició la administración del presidente López Obrador, agregaron, sus tratamientos no pueden tener el seguimiento que se requiere y advirtieron que la siguiente protesta será en Casa Aguayo para exigir al gobernador que cumpla su compromiso de no permitir que en el estado alguien muera por falta de tratamientos.

El pasado 9 de enero el gobernador Barbosa Huerta reconoció que el inventario de medicamentos no es suficiente en el Hospital del Niño Poblano y agregó que lo están resolviendo con compras para que a los niños que padecen leucemia y cáncer no les falte su tratamiento de quimioterapia.

En aquella fecha padres de niños con cáncer tratados en el Hospital para el Niño Poblano (HNP) protestaron por la falta de medicamentos; el gobernador dijo que en abril cuando las reglas de operación del Insabi estén listas se normalizaría el abasto de medicamentos y el pago a personal médico y administrativo.





(Brenda Lugo)