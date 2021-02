Puebla, con 78 muertes por covid y sin protocolo para los cadáveres

Puebla, Pue.- Tiene 5 por ciento de la población nacional con 6 millones 168 mil 883 habitantes, con 401 casos confirmados y 78 defunciones hasta este miércoles, es uno de los cinco estados con más contagios por coronavirus, sin embargo, Puebla no cuenta con un protocolo propio para manejo de cadáveres por Covid-19.

El 17 de abril de 2020 el gobierno del estado publicó un acuerdo por el que “exhorta a las personas físicas o morales propietarias de Agencias Funerarias en el Estado de Puebla, a mantener sus precios en la prestación de servicios funerarios, a quienes contraten sus servicios por haber sufrido la pérdida de un ser allegado o de un familiar” por Covid-19.

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

En Puebla operan alrededor de 223 empresas dedicadas a brindar servicios funerarios, 68 de ellas operan en la capital del estado, de acuerdo con el Directorio Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

A todas ellas les hizo llegar la Guía de manejo de cadáveres por Covid-19 Sars Cov-2 en México del gobierno federal y en su acuerdo el gobierno del estado les pide cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCFI-2016, “prácticas comerciales, requisitos de información y disposiciones generales en la prestación de servicios funerarios, relativos al manejo, tratamiento, acondicionamiento, traslado que se prestan desde que ocurre el fallecimiento de una persona, hasta su destino final; que incluye en todos los casos, el suministro de bienes y servicios complementarios.”

Ni estado ni federación han prohibido la velación de servicios covid-19, “creo necesario que prohíban la velación en domicilios particulares y en capillas”, asegura en entrevista Francisco Espinosa, director de Asís, casa Funeraria.

Hasta el 22 de abril, en Puebla la cremación de cadáveres covid es sugerencia tanto del gobierno federal como del estatal. Directores de funerarias consultados por La silla Rota coinciden en que las medidas no han sido muy claras en el caso de las velaciones en domicilios “y como en las velaciones el sentimiento gana a la razón, es en las velaciones donde hay más riesgo por los familiares que han tenido contacto con el paciente durante el proceso de la enfermedad”.

En la ciudad de Puebla capital y los municipios de la zona metropolitana las funerarias tienen en total 20 hornos crematorios y en el resto del estado hay 3 o 4 más, agrega Espinosa.

El gobierno, afirma, ha estado en contacto con todas las que tienen hornos crematorios para empezar a armar un plan sobre los casos covid-19.

“Sí hay una carencia de hornos. Nosotros tenemos capacidad para hacer ocho cremaciones por día, una cada dos horas y media, con 30 minutos de descanso de la maquinaria. Si el número de decesos se incrementa tendremos problemas para prestar el servicio de cremación (…) si perdemos el control, nos vamos a ver rebasados,” asegura.

Hay aumento en los servicios de muertes "atípicas"

En Asís, casa Funeraria, se veló a la primera víctima mortal de coronavirus en Puebla: un camillero jubilado del Hospital Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y desde ese caso “hemos tenido una constante entrada de servicios atípicos (…) las causas de muerte atípica son principalmente neumonías y enfermedades de vías respiratorias agudas. Si antes atendíamos por neumonía dos servicios al mes, ahora estamos recibiendo unos 8 o 9”, asegura.

Al principio de la pandemia había una especie de temor a aceptar la enfermedad y los médicos y trabajadoras sociales “no estaban poniendo específicamente la palabra covid. Ahora ya lo hacen y eso es una gran ayuda para nosotros porque así podemos tener las medidas de precaución necesarias. La gente se sorprende cuando ve que entramos a los hospitales con trajes completos, con cubre bocas especiales, con guantes, y ¡qué bueno que se sorprendan! porque es muy triste ver que todavía en las calles hay gente que no cree que esto esté ocurriendo. Hay falta de interés y esa falta de interés puede contagiar a muchas personas”.

A diferencia de Puebla, el 7 de abril el gobierno de Jalisco, publicó en el Periódico Oficial del Estado lineamientos para el manejo de cadáveres, confirmados o sospechosos de covid-19. En ellos establece que los cuerpos podrán ser velados durante un máximo de cuatro horas.

Las funerarias de Puebla han habilitado capillas al aire libre en jardines y por sí mismas decidieron regalar cubre bocas, guantes y gel antibacterial. En las capillas al aire libre Asís, casa Funeraria, por ejemplo, coloca no más de 20 sillas separadas 1.80 metros y recomiendan a los deudos no saludarse de mano, que no se abracen para dar el pésame, y “aunque recomendamos la cremación directa, por ley ésta no es obligatoria”.

Las funerarias enfrentan otro problema que se agrava durante la pandemia: operan en el estado unas 600 o 700 que no son formales, operan sin licencia, y sí son un problema, porque no tienen ningún control de salubridad. “Algunas hacen traslados intermunicipales o interestatales sin salubridad y esto con el covid es gravísimo”, afirma Francisco Espinosa.

Una funeraria debe contar con su licencia de funcionamiento “que garantiza todos los servicios funerarios y derivados; las falsas sólo tienen a la venta ataúdes y con ellas hay que tener mucho cuidado, lo que no deben ofrecer son los servicios”, agrega.

Alerta sobre la falta de espacio en panteones

Si el número de muertes por la pandemia se dispara otro de los problemas que habrá es la sobrepoblación que se tiene desde hace 10 o 15 años en la mayoría de los panteones municipales. Faltan lugares y no se han asignado espacios para el entierro de cadáveres por covid.

“Otros países han debido habilitar fosas comunes. Hay una sobrepoblación en los panteones municipales, pero existen los privados y creo que el gobierno debe hacer convenios con ellos para que ofrezcan servicios de inhumación a bajo costo”.

Todos, agrega Francisco Espinosa, estamos preocupados por la contingencia, pero finalmente somos seres humanos y las familias que pierden a un ser querido requieren de medidas alternativas para despedirse, mucho más cuando son muertes repentinas o parecidas a estas del Covid, cuando se fallece en menos de 10 y 15 días”.

La Secretaría de Salud federal publicó el 21 de abril los Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres por COVID-19 en México; en el documento se pide a estados y municipios que realicen “las gestiones correspondientes considerando que se pudiese requerir en un corto tiempo de un mayor número de espacios para resguardo y disposición final de los cadáveres, como cámaras frías, crematorios y espacios para inhumación”.

Explica el documento el tratamiento del cuerpo en los hospitales, cómo deberá hacerse el traslado mortuorio y cómo deberá ser la atención en la morgue.





bl