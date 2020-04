Puebla arranca programa alimentario para grupos vulnerables

"El Gobierno de Puebla se va a quedar con los que menos tienen, no los vamos a dejar", sentenció el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al iniciar el programa especial y emergente alimentario "Puebla Contigo", cuyo objetivo es apoyar a los sectores en condiciones de vulnerabilidad, y a aquellas personas que por el aislamiento domiciliario que demanda la actual contingencia sanitaria, ven mermados sus ingresos.

Acompañado de la presidenta honoraria del patronato del Sistema Estatal DIF, Rosario Orozco Caballero, y del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, el titular del Ejecutivo afirmó que no abandonará en esta pandemia del COVID-19 a los más desprotegidos, sino al contrario, atenderá sus necesidades de salud y alimentarias.

Afirmó que las y los poblanos tienen grandeza, y los llamó a integrar una cadena de solidaridad con los que menos tienen; asimismo destacó que el estado tiene destino, futuro y que pronto saldrá de la crisis que representa el coronavirus.

"Llamo a la cadena de solidaridad, a la cadena que debe de nacer del amor, de la fraternidad, de la caridad humana, de todos aquellos valores y principios que nos pueden hacer mejores personas. Llamo a la solidaridad nuevamente, llamo a la grandeza de espíritu, llamo a todos, a las poblanas y poblanos, capaces de ser mejores personas todos los días", dijo el gobernador Barbosa Huerta.

Cabe señalar que el programa "Puebla Contigo" consiste en la distribución de paquetes integrales, con productos de la canasta básica y de higiene, en las zonas más vulnerables de los 217 municipios, iniciando con la capital del estado y la zona metropolitana.

Los apoyos llegarán directamente a los domicilios de las familias y no se entregarán por listas o a través de liderazgos, aclaró Barbosa Huerta, quien además, sostuvo que este programa no tendrá sesgos, será universal y gratuito, luego de advertir que no tolerará ningún tipo de desviación en agravio de los que menos tienen.

Los paquetes contienen productos de la canasta básica y de higiene, tales como arroz, frijol, sopas, azúcar, avena, lenteja, aceite, atún, café de grano, consomé de pollo, barras de amaranto y palanqueta, sal, cloro, papel higiénico y jabón.

Asimismo, gobernador agradeció la colaboración voluntaria de los servidores públicos que están sumados a esta acción de gobierno y de solidaridad con la sociedad.

Finalmente, la secretaria de Desarrollo Rural del estado, Ana Laura Altamirano Pérez, resaltó que al menos cuatro productos que contiene el paquete Integral, fueron adquiridos directamente con productores del campo: café, amaranto, cacahuate y frijol. El resto de los productos fueron adquiridos con el sector económico poblano, por lo que la inversión se queda en la entidad.

