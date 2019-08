Publican foto de ebrio director de PC de Jamapa

Usuario de la red social Facebook publicó una foto del director de Protección Civil de Jamapa, Hady Torres Utrera, sin camisa y con una expresión somnolienta, supuestamente bajo efectos del alcohol en horario laboral.

El perfil de José Roberto Aldana posteó la foto del funcionario, junto a la de un empleado de la dependencia evidentemente dormido.

"Yo me pregunto. Por que (sic) afaman tanto al director de protección civil del H. Ayuntamiento de Jamapa??? Si permite que el personal a su cargo se duerman en la oficina en horario laboral en estado inconveniente y algo mas utiliza los vehículos del mismo para irse a los bailes y a Veracruz cuando se supone que los vehículos son para uso laboral no personal...... Alguien me puede aclarar ese punto" versa el post.

Se vincula a Hady Torres como sobrino de la regidora Josefina Torres Cota.

ES CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO, DICE ALCALDESA

Horas después la presidenta municipal Florisel Ríos Delfín denunció en el perfil del Ayuntamiento de Jamapa de la red Facebook que la publicación es parte de un desprestigio contra Hady Torres Utrera.

"Aclaramos que la foto filtrada del director responde al ataque de abejas en alguna de las jornadas de trabajo, por lo que se le estaba atendiendo y dando los cuidados médicos correspondientes", compartió la funcionaria, a cuya administración es objeto de una auditoría por parte del Congreso del Estado.