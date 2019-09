PT amaga con huelga en Cendis; recibirá 800 mdp este año

MONTERREY.- Fundados el 2 de octubre de 1990 para dar atención educativa asistencial a niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los seis años, el PT administra por lo menos 80 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) en 18 entidades, para lo cual ha recibido millonarios recursos públicos.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dichas estancias infantiles no recibirían recursos este año, en el Presupuesto de Egresos de este año están etiquetados 800 millones de pesos para los Cendis que opera el Partido del Trabajo (PT).

"¿Cómo le vamos a dar dinero a los Cendis del PT si no les vamos a dar a las estancias infantiles? Porque se les va a dar a los padres. Los Cendis del PT son muy cercanos a nosotros, pero si no actuamos con rectitud y parejos, no tendríamos autoridad", dijo el presidente el 14 de febrero.

Sin embargo, en mayo pasado, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que después de aprobarse la reforma educativa en el Senado de la República, hubo una reunión entre miembros del PT y el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, en donde supuestamente acordaron la regularización de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) y los Centros de Asistencia al Desarrollo Infantil (CADIS).

"Regularizar es la demanda desde hace 28 años, significa que den la basificación y todos los derechos laborales que les asisten a los trabajadores y trabajadoras de los Cendis, como sector educativo", explicó.

En un reportaje, la organización informó que, en una entrevista con el senador del PT, Joel Padilla, se confirmó que hay una partida de 800 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

En dicha charla, Padilla apunta que los recursos no se habían ejercido aún porque estaban terminando los lineamientos y aún deben celebrarse convenios con las entidades federativas para su completa operación.

"Se están construyendo o elaborando lineamientos para que ese programa funcione regularmente (...) Lo que ahí se vio con el secretario Esteban Moctezuma fue que ya se habían concluido los lineamientos, vimos que en algunos días aparecerán en la página de la SEP", agregó el senador.

El senador Padilla aseguró que López Obrador sí está comprometido con el proyecto de Cendis del PT y recordó que incluso ese "compromiso" fue mencionado en el discurso de AMLO en el Zócalo el 1 de diciembre.

"Se regularizarán los Cendis promovidos por el Partido del Trabajo; ambos programas tendrán recursos garantizados en el presupuesto y pasarán a formar parte las secretarías de Bienestar y Educación", dijo el Presidente horas después de rendir protesta.

En el PEF 2019, la partida U031 "Expansión a la Educación Inicial", contempla un subsidio de 800 millones de pesos de los que no se ha ejercido un peso, pero tampoco ha sido cancelada ni los recursos transferidos a otro rubro.

El presupuesto 2019 asignado al Programa de Estancias Infantiles, era de 2,041 millones de pesos. Para operar 80 Cendis, el PT recibirá una cantidad igual al 39% del presupuesto para Estancias Infantiles que atendía 9 mil 532 estancias.

Amagan con huelga por falta de pago

Nuevamente, los Cendis que opera el PT en Nuevo León tienen problemas y sus maestros trabajan "bajo protesta", luego de que no se les ha liberado la nómina.

La directora general de los Cendis, diputada Guadalupe Rodríguez de Anaya, confirmó que laboran bajo protesta y que analizan la posibilidad de un paro de labores, por lo que se afectaría a unos cinco mil alumnos de esas instituciones de guardería y educación inicial.

El personal trabajó desde el mes de agosto, pero al llegar el día 31 del mes, no se recibió el pago y tampoco se brindó alguna justificación. "La Secretaría de Educación no lo ha aplicado, nos dicen que se está organizando la partida, nos dijeron que, si aceptábamos, que se pagará agosto y septiembre juntos, les dijimos que no, los empleados ya no traen ni para los camiones".

"Tomaremos una decisión, hablaremos de nuevo con la Secretaría General de Gobierno, de no darse una respuesta positiva, habría suspensión del servicio y un movimiento con los padres de familia, ellos nos apoyan, no es justo que se tenga el recurso y no se esté aplicando".

Los maestros y trabajadores de esas escuelas no habían tenido ningún problema hasta ahora que nuevamente se presenta por la falta del pago.

Señalada por la SEIDO

En 2017, Guadalupe Rodríguez enfrentó señalamientos de la SEIDO por presunto lavado de dinero y las cuentas de la institución se congelaron por las autoridades.

El modelo de los Cendis fue fundado hace 29 años en Monterrey por María Guadalupe Rodríguez, esposa del dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez.

El 23 de agosto de 2017, la PGR -por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO)- abrió una carpeta de investigación y procedió al aseguramiento precautorio de todas las cuentas en las que apareciera como titular, cotitular, beneficiaria, firmante y/o representante legal, María Guadalupe Rodríguez Martínez.

En las cuentas, la Secretaría de Educación en Nuevo León depositaba la nómina de los 700 trabajadores de los 13 Cendis de la entidad. En otras, los padres de familia depositaban las cuotas, dinero que supuestamente se utilizaba para papelería y mantenimiento de los talleres.