Protestan trabajadores de Salud en Tamaulipas; demandan plazas de base

CD. VICTORIA.- En demanda del otorgamiento de plazas de base trabajadores eventuales de la secretaría de Salud se manifestaron esta mañana, frente a la dependencia.

Médicos, enfermeras, así como personal de laboratorio, Trabajo Social, afanadoras y demás señalaron que existe un hartazgo de la titular de Salud, Gloria Molina Gamboa, quien ante sus demandas únicamente responde con engaños.

Sergio Abdiel Razo a nombre de los trabajadores eventuales de los hospitales, clínicas y centros de Salud de la secretaría, señaló que hay quienes tienen nueve, doce años y más de estar laborando y aún no reciben su plaza, pero sí sueldos miserables y carecen de prestaciones económicas.

Aseguró que tienen conocimiento en el sentido de que si llegan plazas que pertenecen a hospitales, clínicas, pues son para médicos, enfermeras, laboratoristas y demás; sin embargo, se asignan a personal que se encuentra en las oficinas de la secretaría que realizan trabajos administrativos y no de atención médica.

Las plazas que corresponden a hospitales, clínicas, a personal médico se están desviando y no llegan a los hospitales en donde hay trabajadores eventuales sin base que son los cuales que realizan la mayor carga de trabajo que es atender la salud.

Sostuvo que siempre es lo mismo por parte de la secretaría de Salud de que no hay plazas, de que no han llegado; sin embargo, tienen conocimiento de que si llegan pero se asignan a sus amistades, a personas que no tienen derechos, no respetando la antigüedad

Razo, indicó que hay aproximadamente cuatro mil trabajadores eventuales los cuales pese a los años de servicio siguen esperando una plaza de base para tener certeza laboral.

Además, por su condición de ser trabajadores eventuales reciben un sueldo de dos mil pesos a la quincena. "No sirve ni para el transporte", comentó.

Además de que carecen de prestaciones económicas

En mantas y pancartas los trabajadores demandaron basificación, un salario digno y prestaciones. Indicaron que continuaran laborando bajo protesta por reivindicación como trabajadores del sector salud.

