Protestan padres en Puebla ante falta de quimioterapias para sus hijos

PUEBLA.- Padres de familia protestaron este jueves en las afueras del Hospital del Niño Poblano por el desabasto de claves para las quimioterapias que se dan a más de 50 pacientes. Afirmaron que personal médico les advirtió sobre la falta de químicos para los tratamientos.

El gobernador Miguel Barbosa se trasladó hasta el sitio de la protesta para escuchar a los padres de familia, ante quienes dijo que “sí hay un desabasto nacional de 15 claves, pero no se ha dejado de atender con otros medicamentos o tratamientos complementarios”.

En entrevista radiofónica, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez, reconoció que el desabasto se debe a las vacaciones navideñas de los proveedores y porque se depende de adquisiciones internacionales.

El subdirector de hospitales de la Secretaría de Salud, Oswaldo Acosta Vargas, sostuvo que, desde hace tres meses, el gobierno de Puebla se ha hecho cargo de la compra de los medicamentos faltantes y ahora reconocen desabasto de unas 10 claves.

Tiene tres meses que se están haciendo todas las gestiones para cubrir la demanda

Agregó que el gobierno solventará los gastos para adquirir Cicloposfamida y Citarabina y dijo que son diez los fármacos que a nivel nacional registran carencias. Los padres temen que la crisis se prolongue y los pacientes queden sin atención durante largos periodos, lo que pondrá en riesgo sus vidas; provenientes en su mayoría de la región de Tehuacán afirmaron que faltan quimioterapias para niños con leucemia.

Medios locales de Tehuacán informaron que la directora de la fundación Ayúdanos a Ayudar a Niños con Leucemia, Diana Iris García Cruz, declaró que posiblemente será hasta después de tres meses que los niños puedan recibir nuevamente el apoyo, lapso en el que se puede complicar la enfermedad de 56 menores de Tehuacán y municipios vecinos.

Barbosa Huerta dijo a los quejosos que en su gobierno “no habrá ningún niño o persona que muera por falta de medicamentos (…) Nuestro inventario no es basto, pero estamos resolviéndolo con compras para que no le falte a nadie (…) En mi gobierno no habrá ningún niño, ni personas que mueran por falta de medicamentos y tratamientos”.

La crisis de medicamentos se da en medio de la desaparición del Seguro Popular y el nacimiento del Instituto de Salud del Bienestar (Insabi) que se creó a propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El gobernador se comprometió a agilizar el proceso de abasto una vez que el medicamento sea importado al país.