Protestan en Mérida por muerte de "Majo"; acusan feminicidio

MÉRIDA.- Familiares y amistades de María José Rodríguez Chalé -la joven que murió al caer de un tercer piso- protestaron este jueves a las puertas de Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades esclarecer el caso. Su madre, María Jesús Chalé, reiteró que su hija no cometió suicidio y que fue asesinada por su novio, Daniel.

"La Fiscalía General del Estado (FGE) no me da respuesta ni nada, no me lleva a declarar a las personas ¿cuánto tiempo ya pasó de la muerte de mi hija y no los llevan a declarar? hoy fui a preguntar y me dicen que los llevarán hasta el martes, entonces, ya va a tener más de ocho días la muerte de mi hija".

Uno de los reclamos de la madre de "Majo", como le gustaba que le llamaran en vida, es que el departamento donde ocurrieron los hechos no está acordonado ni tampoco hay vigilancia de la policía.

Cree que su hija saltó desde el balcón porque estaba huyendo de alguna agresión. Esa noche, la joven se encontraba en compañía de su amiga Erika R.C. y su esposo, dueños del departamento.

Yo digo, por lo que pude entender, que él (Daniel) llevó a mi hija, que ella pudo haberse quedado dormida, tal vez al levantarse y ver que le estaban haciendo algo, quiso correr, forcejean Y me la estropean. Yo creo que la tiraron del balcón cuando ya estaba muerta y la tiraron para disimular", relató la mamá de "Majo"

Cabe recordar que María José fue encontrada sin vida la madrugada del lunes 18 de octubre. Las primeras versiones señalaron que cometió suicidio, presuntamente se lanzó del tercer piso de un edificio ubicado al norte de Mérida, en el fraccionamiento Montes de Amé. Sin embargo, horas después, la familia de la joven acusó a Daniel de ser el autor de la muerte de la joven.

