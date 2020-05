Protesta personal médico de hospital de Cancún por equipo

CANCÚN, Q.ROO (La Silla Rota).- Enfermeras, camilleros y doctores del Hospital General de Cancún, "Jesús Rodríguez Kumate", se manifestaron por la falta de equipamiento para atender casos de covid-19 y que los pocos equipos que tienen son de mala calidad.

Alrededor de 20 trabajadores del sector salud que se desempeñan en diversas áreas del nosocomio, algunos de ellos que tienen acceso a espacios donde se atienden a personas con coronavirus denunciaron con pancartas y consignas la insuficiencia de equipos de protección.

Entre las manifestantes se encontraba la enfermera operativa Josefina Villalobos, quien recientemente regresó a laborar al Hospital General de Cancún, después de perder a su esposo quien también era doctor del nosocomio y falleció por coronavirus el pasado 2 de mayo.

"El Hospital carece de mucho material e insumos, tal vez nos den una parte de ese equipo pero no está completo, a veces el kit, trae una bata, un overol, los googles, botas y guantes, pero no trae el N95 que es el cubrebocas, muchas veces ese kit no está completo, entonces el personal tiene que buscar por sus medios como conseguir ese cubrebocas", dijo la enfermera.

La enfermera contó que su esposo perdió la vida por covid-19 al mantenerse en contacto con pacientes infectados y su fallecimiento se complicó debido a que tenía diabetes e hipertensión, por lo que era considerado una persona de riesgo y al enfermerarse de coronavirus se mantuvo internado en el Hospital General de Cancún.

Josefina Villalobos denunció que a pesar de que su esposo formaba parte del personal del nosocomio acudió para que se le hiciera una prueba por coronavirus y no se lo hicieron, debido a que no presentaba síntomas característicos de la enfermedad. El doctor José Feliciano Sánchez Silva, era colaborador de la Jurisdicción Sanitaria Número 2 y se desempeñaba un un centro de salud en Cancún.

"Lo que pido es por todos nuestros compañeros, todos estamos expuestos, médicos, enfermera, personal de limpieza, radiólogos, cocina, todo el personal que trabajamos aquí estamos expuestos, no nos dan el kit que debemos usar, a pesar de que han estado comprando (el presidente) se ha estado comprando equipo pienso que es insuficiente que llega hasta Quintana Roo", dijo Josefina Villalobos.

Salatiel Córdoba trabajador del Hospital de Cancún dijo exigió a las autoridades estatales a que se mantengan vigilantes del personal directivo del Hospital General ya que no están entregando material de protección de personal.

Personal del nosocomio como enfermeros, camilleros, urgenciólogos, enfermeras y doctores mencionaron que la problemática está en que el equipo de protección no es entregado a todo el personal del Hospital General, sino solamente a personal de salud que tiene contacto directo con pacientes covid-19. Para las y los trabajadores del nosocomio esa acción los deja expuestos a enfermarse, ya que sostuvieron varios compañeros del hospital se han enfermado durante la contingencia y lo adquirieron al desempeñar sus actividades de trabajo.

A pesar de que en las primeras semanas de junio autoridades estatales iniciarán actividades para la reactivación del turismo en Quintana Roo aumenta el número de personas infectadas con covid-19.

De acuerdo con datos de los Servicios Estatales de Salud (SESA) en la entidad hay un total de 1,643 casos positivos, además se han reportado 294 defunciones y 854 personas recuperadas de la enfermedad. Del total de personas infectadas 73.9% se encuentran en Cancún, seguido de Playa del Carmen con 16.5% de casos.

(Karla Alva)