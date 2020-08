Protegen a Niño Dios de la covid; le ponen traje, careta y cubrebocas

GUADALAJARA.- Para que los cuide durante la pandemia, los residentes de un hospital en Guadalajara vistieron a un "Niño Dios" con el equipo de protección personal, similar al que usan los médicos que atienden a pacientes con covid-19.

La fotografía fue subida por una usuaria de redes conocida como @ivette_pataki, o la doctora Pataki y adquirió relevancia luego de que en la misma cuenta diera a conocer el día a día de los médicos internistas que combaten al coronavirus.

"Ayer me encontré esto en el covidario y será lo que quieran, pero los mexicanos somos bien creativos", escribió.

Ayer me encontré esto en el covidario ?? y será lo que quieran, pero los mexicanos somos bien creativos alv ?? pic.twitter.com/ixjsKPJZTV — Dra. Pataki (@ivette_pataki) August 10, 2020

La doctora Pataki subió la imagen y en pocas horas ya había recibido más de 6 mil likes y compartida 900 veces.

Aunque no explica dónde exactamente se localiza el "Niño Dios" vestido como médico contra el covid-19, algunos medios de comunicación locales lo ubican en un hospital de Guadalajara.

En junio de 2018, previo a la inauguración del Mundial de Futbol en Rusia, las plegarias de los aficionados llegaron al Santo Niño de los Milagros o el Niño futbolista, como también se le conoce en el barrio de Tacuba, en donde se encuentra la iglesia de San Gabriel Arcángel, en el poniente de la Ciudad de México.

Santo niño del fútbol?? tu que juegas allá en el ciiiiielo que se cumplan tus deseos y también tu voluntaaaaaa?? pic.twitter.com/ekYMSaxObx — Beto el ugly (@ulmo) June 23, 2018

En esa ocasión, vistieron al Niño Dios con el uniforme con el que jugaría la selección. Los aficionados al futbol han vestido a la figura divina con uniforme del equipo nacional desde la copa del mundo de 2010.

En 2015 un video subido a YouTube provocó una polémica debido a que se ponía a bailar al Niño Dios al ritmo del "Pasito Perrón". La Iglesia Católica pidió no jugar con las figuras religiosas, pues no son juguetes, en tanto que muchas personas no creyentes se unieron a la discusión en redes sobre el video, argumentando que se trata solo de una figura de yeso.

En México existe el "Santo Niño Doctor de los Enfermos", está en un altar al costado de la capilla de San Francisco de Asís, en Tepeaca, Puebla. La imagen es vieja pero su devoción es relativamente nueva. La imagen pertenecía a una monja del Hospital en la Ciudad de México Concepción Béistegui. Cuando la monja fue transferida a Tepeaca, se llevó la imagen con ella mientras trataban su enfermedad. Esta imagen tiene su propio día festivo en su iglesia desde 1961 el 30 de abril.