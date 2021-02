Proponen indemnizar a familias de policías desaparecidos en Jalisco

Jalisco fue uno de los estados que más registró altos índices de violencia durante el 2019. El Estado se vio rebasado hasta el punto de impactar directamente en las fuerzas de seguridad. Fue así que 14 policías desaparecieron durante el año y 29 más fueron asesinados, según datos de Causa en Común.



En cuanto a los oficiales desaparecidos, el gobierno del Estado confirmó que 14 elementos, entre estatales y municipales, fueron desaparecidos.

Por esto, el Congreso del Estado de Jalisco propuso se otorgará una indemnización de 15 meses de salario y 12 días más por año de servicio en caso de tener una antigüedad de 15 años.

Apenas el pasado 3 de enero, un policía de la Comisaría de Guadalajara, fue privado de la libertad al salir de su casa y hasta el momento se desconoce su paradero.

La propuesta fue presentada por la diputada Mariana Fernández, quien estuvo acompañada de tres mujeres que perdieron a sus esposos, todos elementos de seguridad, que fueron asesinados o desaparecidos, quienes señalaron que hay una falta de resultados por parte de las autoridades.

“A los policías, cuando los desaparecen, se les terminan sus garantías laborales y a los tres días se les despide por faltas y a las familias no se les entregan pensiones ni apoyos. Con esta iniciativa se busca defender los derechos humanos de policías y elementos de seguridad pública”, explicó la legisladora.

La propuesta es reformar el artículo de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para que se garantice a las familias de aquellos elementos con más de 15 años de servicio que sean desaparecidos, reciban una indemnización de 15 meses de salario, con proporción de aguinaldo, prima vacacional y el importe de 12 días por cada año de servicio.

“Las áreas de seguridad deben de tener garantías, porque corren más riesgo que nosotros y si queremos que actúen correctamente y que nos protejan y sean honestos, deben tener la certeza de que, cuando ellos falten, sus hijos tendrán universidad y sus familias estarán protegidas”, explicó Fernández.

Una de las esposas de un elemento federal desaparecido en 2019, relató que buscó cambiar de ciudad ante su situación, pero decidió quedarse. Tiene dos empleos para sostener a sus dos hijas y solicitó apoyo de las autoridades estatales.

“Después de la desaparición dejamos todo, siempre tengo inseguridad de dejar a mis hijas pensando que quien se llevó a mi esposo no haya sido por algo grave, me gustaría que el gobierno supiera que no es fácil quedarse sin sustento, sin la pareja y nos digan que todo va bien y no sé nada de mi esposo”, sostuvo.

La propuesta de la diputada Mariana Fernández es equivalente a 338 mil pesos para policías estatales y 460 mil pesos para policías del municipio de Zapopan, que reciben los mayores ingresos en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La iniciativa será presentada en la siguiente sesión ordinaria del Congreso de Jalisco.