Propone AMLO a Pavlovich como cónsul de México en Barcelona

HERMOSILLO.- La ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano será la nueva cónsul de México en Barcelona, España, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado este lunes; el ex mandatario de Campeche, Carlos Miguel Aysa, también fue propuesto como embajador en República Dominicana. El PRI amagó con su expulsión en caso de aceptar los cargos.

TAMBIÉN LEE: Futuro cargo de Pavlovich causa revuelo en el PRI

Esta información había circulado de manera extraoficial desde hace algunos meses, por la cercanía de la exmandataria priista con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo fue hasta este día cuando la SRE dio a conocer los más recientes nombramientos y cambios de quienes representarán a México en otros países y ciudades extranjeras.

En el comunicado, la dependencia detalló que se trata de 15 designaciones en total, en la que se incluye también al exgobernador priista de Campeche, Carlos Manuel Aysa como embajador de México en República Dominicana.

Amparo Anguiano, actualmente directora general para África, Asia Central y Medio Oriente de la SRE , a la embajada de México en Rumania.

, a la embajada de México en Rumania. Carlos Miguel Aysa, exgobernador de Campeche, a la embajada de México en la República Dominicana.

Laura Beatriz Esquivel, multipremiada escritora y exdiputada federal, a la embajada de México en Brasil.

Bruno Figueroa, actual embajador en la República de Corea, a la embajada de México en Portugal.

Leopoldo de Gyves, dirigente político y social de amplia trayectoria, como embajador de México en la República Bolivariana de Venezuela.

Marcos Moreno Báez, actualmente comisionado de la SRE en la Secretaría de Gobernación, al Consulado General de México en Nogales.

en la Secretaría de Gobernación, al Consulado General de México en Nogales. Claudia Pavlovich Arellano , exgobernadora de Sonora , quien fungirá como titular del consulado de México en Barcelona .

, de , quien fungirá como titular del consulado de México en . Norma Pensado, actual embajadora de México en la Federación de Rusia, a la embajada de México en Dinamarca.

Carlos Peñafiel, actual embajador de México en la República Dominicana, a la embajada de México en Corea.

María Victoria Romero, actual coordinadora para G20, MIKTA y Temas Políticos con Países de Europa de la SRE , a la embajada de México en Azerbaiyán.

, a la embajada de México en Azerbaiyán. Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM y experto en Historia de México, a la embajada de México en Panamá.

Alfonso Suárez del Real, actual jefe de oficina de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, quien fungirá como titular en la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo.

Eduardo Villegas Megías, actual coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, a la embajada de México en la Federación de Rusia.

Guillermo Zamora, escritor y periodista de larga trayectoria, a la embajada de México en Nicaragua.

Carolina Zaragoza Flores, quien fungió recientemente como directora general de Servicios Consulares, a la embajada de México en Irlanda.





Cabe recordar que hace unos meses provocó el enfrentamiento entre dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz como embajador de México en España.

A pesar de ello, el nombramiento se oficializó y únicamente se encuentran a la espera de que el gobierno español acepte la designación del exmandatario priista.

TRICOLOR ALISTA SANCIONES

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que el tricolor podría expulsar a los exgobernadores de Sonora, Claudia Pavlovich, y de Campeche, Carlos Miguel Aysa, en caso de aceptar los cargos en el extranjero para los que fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Alito" Moreno expuso que los exgobernadores fueron "autoridades emanadas del PRI, por lo que su militancia está sujeta a los estatutos del Partido. De aceptar la propuesta del Gobierno de Morena estarían incumpliéndolos, provocando sanciones internas incluida la expulsión".

El líder priista señaló que las oportunidades que da el PRI "deben corresponderse con buen trabajo y resultados, pero también con lealtad a México y a los mexicanos. Que no quede duda, estaremos atentos a la decisión que tomen y actuaremos en consecuencia".

Las oportunidades que da el PRI deben corresponderse con buen trabajo y resultados, pero también con lealtad a México y a los mexicanos.



Que no quede duda, estaremos atentos a la decisión que tomen y actuaremos en consecuencia. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 18, 2022

En 2021, AMLO también invitó a Quirino Ordaz a sumarse a la 4T como embajador en España; sin embargo, el Consejo Político Nacional del PRI negó conceder licencia de militancia al exgobernador de Sinaloa para sumarse a los trabajos del gobierno federal.

Dos ex gobernadores del PRI van saliendo del encargo para irse a trabajar al gobierno de morena y ser el rostro de México en el mundo... no tengo un adjetivo al respecto; nada más tengo un asco

¡??! — Claudia Anaya ???? (@ClaudiAnaya) January 17, 2022

PIDE A PRIISTAS DECIDIR SOBRE NOMINACIONES

El presidente López Obrador comentó que en sus viajes por el país pudo ver el trabajo coordinado que tuvo con Claudia Pavlovich, exgobernadora priista de Sonora, y Carlos Manuel Aysa en Campeche, por lo que decidió nominarles a funciones en el extranjero.

EL mandatario nombró a Pavlovich como cónsul en Barcelona y Aysa iría a la embajada en República Dominicana.

Sobre el amago de expulsarlos del partido, el mandatario mexicano apuntó que se le hizo "rudo" y "excesivo" el posicionamiento del presidente del PRI, Alejandro Moreno.

"Se me hace muy rudo, muy excesivo porque no dejan su militancia, no están vendiéndose, como se decía antes. Se puede vender el trabajo pero no la conciencia, no es el caso, ellos no van a afiliarse a otro partido, ellos van a representar a México, claro, mientras estén como representantes no pueden hacer labor partidista pero con todo respeto se me hace muy poco político, muy poco tolerante", lanzó.

"Nosotros gobernamos en un país plural, que repito, México es una democracia, es un país democrático y todos tenemos derecho a participar, el gobierno no debe de ser faccioso, el gobierno no puede representar, como era antes, a un partido, el Gobierno es de todos. Si están aceptando el cargo es porque queremos que México se exprese en el mundo como es, plural", apuntó.

"¿Ustedes creen que en el Servicio Exterior Mexicano todos son de Morena? Les puedo garantizar que son la minoría y sin embargo se ha respetado a quienes tienen militancia en otros partidos. Trabajan en el Servicio Exterior porque han cumplido, no importa de qué partido son", afirmó.

Añadió que falta que el Senado decida si avala estas propuestas, aunque dijo que tiene buena opinión de todos los propuestos.

DURAZO DA "ESPALDARAZO" A PAVLOVICH

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, envió un mensaje, a través de sus redes sociales, a Claudia Pavlovich Arellano por su designación como cónsul de México en Barcelona.

El morenista le deseó "lo mejor de los éxitos" a quien fuera su adversaria política. A pesar de los señalamientos que han hecho del sexenio en el que gobernó la priista.

Deseo el mayor de los éxitos a Claudia Pavlovich en el ejercicio de esta nueva encomienda que le hace el señor Presidente para representar a México en el extranjero

Deseo el mayor de los éxitos a @ClaudiaPavlovic en el ejercicio de esta nueva encomienda que le hace el señor Presidente para representar a México en el extranjero. — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 17, 2022

Durante su campaña por la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo fue crítico del gobierno de Pavlovich; incluso, una vez que tomó protesta como titular del Ejecutivo, expuso algunos hallazgos y mal manejo de las finanzas por la anterior administración, especialmente en el Isssteson y otras entidades de gobierno.













rst