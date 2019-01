Programa de becas para "ninis" con dudas e incertidumbre en Sonora

MÓNICA MIRANDA/ CORRESPONSAL 04/01/2019 04:59 p.m.

Los jóvenes aspirantes a acceder a una beca universal para preparatorias y universidades, así como los empleos para quienes no estudian ni trabajan, no ven como realidad esta apoyo en Sonora, puesto que las dependencias responsables de brindar dicho servicio, desconocen aún el mecanismo a seguir para inscribir a los solicitantes.

Este sábado 5 se reabrirá de 11 a 3 de la tarde el censo socioeconómico para las personas que deseen acceder a los programas de la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno Federal y seevalúe su inscripción, entre ellos las becas universales para estudiantes de preparatoria, confirmaron empleadas del área Próspera de la Secretaría de Desarrollo Social.

Señalaron que desconocen el mecanismo exacto que tendrán que realizar los jóvenes interesados en la beca, dado que hasta el momento no les han informado sobre la apertura de la convocatoria y que los apoyos siguen estando bajo el programa de Prospera pues no se ha dado de manera oficial el cambio de nombre de la dependencia y sus áreas.

Pero detalló que, la única información que les hicieron llegar es sobre la realización de los censos en plazas públicas para quienes deseen acudir y en domicilios particulares en los cuales se presentarán los representantes de los programas sociales del gobierno federal, dichos censos se realizarán en cada colonia por único día este sábado.

"Es por medio de una convocatoria y no sabemos hasta cuando vaya a estar, anduvieron haciendo encuestas pero no sabemos cómo vaya a ser la inscripción, hemos escuchado mucho que va haber apoyo para estudiantes, discapacitados y mayores, pero de eso no sabemos nada todavía".

Algunas de las colonias en las que se estarán realizando los censos son San ángel, Cuahutémoc, Las Lomas, San Bosco, pueblitos y Luis Terán entre otras.

"Sabemos que es el único día que van a estar censando, ahí pueden acudir las personas interesadas a que les hagan el estudio socioeconómico, pero además estarán acudiendo a los domicilios los próximos días, ahí también podrán emitir su solicitud", expresó la empleada de Prospera.

