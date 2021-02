Prófugo, exdirector de Radio y TV de Hidalgo

Sergio Islas Olvera, ex director de Radio y Televisión de Hidalgo (RTVH) culpable de negociaciones indebidas por 77 millones de pesos, está prófugo después de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal le otorgara el beneficio de no ir a prisión por aceptar su responsabilidad, a cambio de pagar el monto imputado, lo cual, confirmó el abogado del subsistema estatal, Carlos Arozqueta Solís, tampoco cumplió.

El exfuncionario de la administración de José Francisco Olvera Ruiz, exgobernador y actual presidente interino del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México, también enfrenta otro proceso penal por un posible peculado por 110 millones de pesos cometido durante su gestión en RTVH.

Morena anuncia auditoría al Congreso de Hidalgo

“Se fue prófugo, la ventaja que tenemos que ahora los delitos no prescriben y cuando sea detenido ya no tendrá derecho a obtener ningún tipo de libertad, porque va a ir preso para cumplir completamente la sentencia a la que fue condenado”, dijo Carlos Arozqueta a Organización Editorial Mexicana (OEM), además de explicar que, tras ser sentenciado, el juez le dio la posibilidad de pagar la multa de 77 millones 919 mil 524 pesos en cinco días, después de ser liberado, pero no cumplió.

Islas Olvera fue aprehendido en el Estado de México el 18 de julio de 2017 y se declaró culpable el 13 de septiembre de 2017. La sentencia fue de dos años seis meses de prisión, que no aplicó por el compromiso de pagar el monto imputado.

Lo anterior, especificó Arozqueta, se debió a que su condena no supera los cuatro años, por lo que el Nuevo Sistema de Justicia Penal le permitió enfrentar su situación jurídica fuera de prisión preventiva.

La Silla Rota publicó el 26 de febrero de 2018 que Sergio Islas había logrado que las cuentas públicas de Radio y Televisión fueran avaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los ejercicios fiscales 2014 y 2015, pese a pagar a una red de empresas fantasmas por servicios inexistentes.

Sin embargo, el no cubrir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las compañías creadas ex profeso para simular contratos derivó en el proceso en su contra por peculado, el cual, a su vez, reveló un entramado de corrupción y desvíos por 955 millones de pesos, operado desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a cargo de Rosario Robles Berlanga.

El exfuncionario, según Arozqueta Solís, no tenía responsabilidad por este posible acto de corrupción hasta que un error en el esquema de simulación evidenció el daño al patrimonio estatal e involucró a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“La Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, pero sin hacerlo público y sin hacer ruido, encontró que Sergio Islas había facturado a empresas que se habían creado ex profeso para ciertos contratos. Es decir, crearon una empresa de nombre equis, cuyo único contrato que tenía era uno con Radio y Televisión por 80 o 30 millones de pesos. El sistema estatal le había pagado, la empresa equis había sacado el dinero de la cuenta y había cerrado”, reveló el litigante a La Silla Rota respecto al modo mediante el cual desviaron recursos en este subsistema durante el periodo del exmandatario Olvera Ruiz.

“Estas empresas que operaron así, además, cuando sacaron el dinero no enteraron el Impuesto Sobre la Renta, por eso entra el SAT. Entonces nos vino (al gobierno actual, que entró el 5 de septiembre de 2016) un crédito fiscal, y nos dicen: ‘a ver, ustedes tenían la obligación, porque así lo dice el código fiscal y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de verificar que la empresa que estabas contratando era estable, seria y normal. No le podías haber aceptado su factura 001 por 80 millones de pesos”, expuso.

Como las empresas no pagaron, y era obligación del gobierno supervisar que lo hicieran, el Servicio de Administración Tributaria demandó los 110 millones de pesos al estado, el cual tuvo que absorberlo; no obstante, inició una carpeta de investigación que derivó en la causa penal 310/2017 por peculado.

“El error de Sergio Islas fue no haber pagado el Impuesto Sobre la Renta, porque si lo hubieran pagado, quizás ni nosotros nos hubiéramos dado cuenta, porque ya eran ejercicios concluidos. Esta auditoría forense –que detecta la red de corrupción– nace después de que la cuenta fue aprobada. Eran cuentas aprobadas”, remarcó el abogado.

El 10 de julio, La Silla Rota dio cuenta de que a través de pagos a 27 supuestos proveedores, quienes simularon prestar servicios y subcontrataron a empresas que transfirieron recursos a países como Pakistán, Israel, Bélgica y Corea del Sur, se operó el desvío de los 601 millones de pesos que Radio y Televisión de Hidalgo obtuvo por tres convenios firmados con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga.

En una de las direcciones, que corresponde a un contratista que recibió un millón 708 mil 100 pesos, habita, sola, una persona de la tercera edad, quien no pudo responder la solicitud de información (folio DGAF/0542/2017) que envió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el 26 de junio de 2017, ya que asegura que en esa casa no habitan ningún proveedor del gobierno.

La renuncia de Islas Olvera –cuya copia posee este medio– fue aceptada por su jefe, el exgobernador Francisco Olvera Ruiz, presidente interino del PRI en la Ciudad de México, el 15 de abril de 2016, cuando, según la cronología de movimientos financieros que hizo la Auditoría, ya se habían desviado los 601 millones de pesos.

mvf