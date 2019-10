Profesor es denunciado por acoso sexual y lo dan de baja de la BUAP

El pasado 30 de septiembre, Marlen, una estudiante de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) denunció el acoso que recibió por parte de un catedrático de la institución, el Doctor Francisco Zerón Calva.

Este miércoles, Zerón Calva presentó su renuncia a la Universidad al enterarse de que se le abrió una investigación por las denuncias de supuesto acoso y abuso sexual en contra de alumnas de la Facultad de Medicina, informó el área de comunicación social de la universidad.

Marlen dio a conocer en sus redes sociales que este jueves fue recibida por la abogada general y el rector Alfonso Esparza Ortiz, quienes le informaron que Zerón Calva, médico especialista en ultrasonografía, ya no pertenece a la universidad y no recibirá ninguna compensación monetaria.

"Lo logramos", escribió la alumna, "acabo de salir del edificio del Carolino, de ver a la abogada general, el doctor ya no pertenece a la institución y esta misma se encargará que no reciba ninguna compensación monetaria. Gracias al rector Alfonso Esparza Ortiz, a la abogada general por acompañarnos en el proceso y estar al pendiente".

"Si quieres 10, en este mismo momento vamos a arreglarnos"

Con una gran cantidad de mensajes, Marlene denunció ser víctima de acoso por parte del doctor.

"Eres muy linda. Me encanta tu sonrisa" y "Hello hermosa, gracias por ser mi alumna", son algunos de los mensajes que recibía la joven estudiante por parte del catedrático, a través de Facebook.

A esta denuncia se sumaron voces de otras mujeres que también hicieron pública su experiencia con el académico.

"Si quieres 10, en este mismo momento vamos a arreglarnos, haciendo algo rico para ambos" les decía el profesor.

"Se bajó parte del cierre (del pantalón), obvio lo aparte, le grité que sabrían de eso en la dirección, me dijo que la verdad no me iban a creer porque lleva años haciendo de las suyas y no sé cuanta cosa más y que me iban a mandar a recurso", escribió una de las víctimas.

Otra chica también denunció: "me preguntó el día de la firma de calificaciones, mientras me acariciaba el cabello sin permiso. ´Qué vas a hacer para subir a 10 eh´". Además esta joven también aseguró que no era la única a la que acosaba.

Por estas denuncias, el pasado martes la Facultad de Medicina de la BUAP dijo que para garantizar a la comunidad universitaria "una vida incluyente y libre de violencia habría cero tolerancia a cualquier acto de acoso, discriminación o violencia de género y podrán recibir apoyo en caso de que decidan presentar una denuncia. Las conductas serán investigadas y en su caso, se sancionará".