Proespa sólo sirve para "chingar a la gante": funcionario

Luego de que se diera a conocer un audio en redes sociales donde un funcionario de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) de Aguascalientes es señalado por insultar a usuarios fue suspendido de manera definitiva.

El servidor identificado como Víctor Manuel Enciso se expresó de manera despectiva sobre la dependencia y los valores de esta e incluso de su labor como funcionario.

"No, no estoy para ayudar a nadie, a ninguna empresa, a nadie que yo pare en un pinche taxi o en un carro particular, yo no estoy para ayudarlo, sea viejito, sea grande o sea chiquito; yo no estoy para ayudarlo, para ayudar hay otras dependencias. Esta es una dependencia para ‘chingar' gente, para recaudar en cualquier aspecto que le tomes", dijo Encino en el audio.

Ante ello Proespa inició una investigación para ratificar si la grabación es real o no y la titular de la dependencia Ofelia Castillo Díaz, expuso que no solapará conductas a las que se hace referencia el audio y que los trabajadores deben conducirse con respecto y honestidad.

Aquí el audio:





