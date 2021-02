Prisión y decomiso de bienes a ex funcionarios corruptos en Oaxaca

OAXACA, Oaxaca. - Servidores públicos en funciones y ex funcionarios que incurran en delitos de peculado o desvío de recursos públicos podrán alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión y se enfrentarán al decomiso de bienes inmuebles.

Con la recién aprobada Ley de Extinción de Dominio por la LXIII legislatura local se tipifica como delito el peculado, abuso de autoridad, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



A partir de ahora, bienes inmuebles: casas, terrenos, locales, fincas, así como vehículos, aviones, avionetas y cuentas bancarias podrán ser incautados por el gobierno del Estado contra quienes incurran en estos delitos, lo que no ha ocurrido con ex servidores públicos involucrados y señalados por diversas irregularidades.



El ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo podría estar sujeto a esta ley, luego que los mismos diputados rechazaron las cuentas públicas 2014, 2015 y dos trimestres de 2016, por detectar diversas anomalías en el uso y destino de los recursos públicos de los oaxaqueños.



La iniciativa fue enviada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa el pasado martes y avalada por las fracciones del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y una fracción de Morena.



Dicha ley implica una reforma al Código Penal del Estado en la que establece que quien incurra en el delito de lavado de dinero, se impondrá´ de 5 a 15 años de prisión y de 1 mil a 5 mil días multa y el doble para funcionarios públicos en funciones o ex funcionarios cuando se compruebe que representan el producto de actividad delictiva.



En la entidad, el peculado no era considerado como delito grave, por ello ex funcionarios detenidos por estos señalamientos no han sido castigados conforme a la ley.





Los casos de ex funcionarios corruptos

Está ley permitiría vislumbrar castigos a casos como el del ex secretario de Finanzas en el período de Ulises Ruiz Ortiz, Miguel Ángel Ortega Habib, prófugo de la justicia, la Procuraduría General de la República (PGR) encontró como presunto responsable de peculado por más de 800 millones de pesos.



El ex tesorero de URO trianguló a sus familiares con la millonaria cantidad del erario público oaxaqueño entre 2002 y 2009, PGR.



También otro de los casos polémicos detectados en la misma administración es el de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), donde se detectó un desvío por 736 millones de pesos cuando estuvo al frente Armando González Bernabé, quien cuenta con orden de aprehensión sin ejecutar por estar amparado.



También está el caso del ex secretario de Finanzas del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, Gerardo Cajiga Estrada quien fue detenido el 19 de septiembre de 2017 por presunto peculado de 100 millones de pesos, pero absuelto de los cargos en mayo pasado, por lo cual se le retiró el arraigo domiciliario al que estaba sujeto.



El otro caso corresponde a Enrique Arnaud Viñas, otro ex secretario de Finanzas de Cué Monteagudo, señalado por el mismo delito de peculado por 100 millones de pesos, pero debido a un amparo otorgado por el Juzgado del Décimo Distrito lleva su proceso desde la comunidad de su casa.



Quien permanece en la cárcel es el ex secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos detenido el 3 de junio de 2017, y el exsecretario de Vialidad y Transporte, Carlos Moreno Alcántara, arrestado el 21 de noviembre del mismo año, acusado de daño patrimonial por cinco millones de pesos.





Ley inhibirá delitos

El diputado del PRD, Horacio Mendoza sostuvo que dicha ley servirá para que cualquier funcionario o ex funcionario que incurra en un ilícito como es el desvío de recursos o comprar bienes con recursos de procedencia dudosa se le aplique la ley.



Mencionó que ninguna ley es retroactiva por eso se tendrían que llecar los casos que se tienen contra ex funcionarios estatales, en algunos casos que están bajo proceso.



Sin embargo, dijo para el caso del ex mandatario Gabino Cué podría aplicar la ley dado las diversas denuncias de irregularidades en el ejercicio del dinero público.



Añadió que la iniciativa también representa una advertencia y para inhibir conductas ilícitas a funcionarios en servicio y ex funcionarios.





