Primo de Cuitláhuac "palomea" empresas a su gobierno

Xalapa, Ver. - A través de sus subalternos el subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero Pérez, quien es primo del gobernador Cuitláhuac García, tuvo injerencia en la licitación simplificada de 50 patrullas que hizo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por un monto de 39 millones 940 mil pesos.

Mediante sus atribuciones y con una de sus áreas operativas en dicha subsecretaría, Guerrero Pérez dio el visto bueno al acta de recepción y apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de la licitación simplificada No. LS-114T00000-002-19 para la adquisición de los vehículos operativos.

Se implementó el procedimiento simplificado el pasado 13 de mayo en el que la SSP giró oficios de invitación a 9 empresas, es decir que la Secretaría de Finanzas y la SSP, controlaron en todo momento el proceso para la compra de las patrullas.

La contratación de estos vehículos provocó críticas del senador Julen Rementería del Puerto y el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez quienes consideraron un sobrecosto en la adquisición de estas unidades.

Guerrero Pérez está a cargo de dirigir el registro y captura del padrón de proveedores del Gobierno estatal a través del Sistema Integral de Administración Financiera, es decir, es el responsable de "palomear" a cada empresa que da servicios al Estado, como ocurrió con las 9 empresas que participaron a invitación del mismo gobierno estatal.

El pasado 29 de mayo el convenio de compraventa se concedió a la Automovilística Andrade, S.A de C.V, "al cumplir con los términos y condiciones exigidos en las bases relativas a la Licitación Simplificada".

Según el contrato, que fue filtrado a medios de comunicación pese a que el gobierno de Cuitláhuac García intentó mantenerlo como reservado, la Sefiplan participó en el acta de recepción y apertura, en su segunda etapa, a través de la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.

El representante de dicha área Juan Manuel Aguirre Bremont, un subordinado de Guerrero Pérez, se encargó de firmar el documento el 19 de marzo junto con los integrantes de la Comisión de Licitación de la SSP.

De acuerdo con el Manual General de Organización de la Sefiplan, dependencia cuyo titular es José Luis Lima Franco, la Subdirección de Contrataciones depende de forma directa de la Subsecretaría de Finanzas y Administración, a través de la Dirección General de Administración.

De esta forma Eleazar Guerrero, quien está siendo investigado por la Contraloría General del Estado (CGE) por incurrir en un probable conflicto de intereses y nepotismo tras ser evidenciado su parentesco con el gobernador veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, incidió de forma directa en sentar las bases para la compra de las 50 patrullas.

Propuesta de Imagen: Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos dependiente de la Subsecretaría de Finanzas y Administración

Poderoso subsecretario

Guerrero Pérez se encuentra en un área clave de la Secretaría de Finanzas y Planeación, incidiendo de forma indirecta en la asignación de contratos del gobierno estatal y en el padrón de proveedores, tal y como ocurrió con la compra de las 50 patrullas para la SSP.

Es de destacar que la licitación simplificada es restrictiva para que participen otras empresas en los concursos, pues a diferencia de la licitación pública no es un concurso abierto a cualquier interesado, sino dirigido por invitación.

Es decir que el propio gobierno del Estado invitó a las empresas, avaladas por Guerrero Pérez en el padrón de proveedores, a las cuales consideró que contaban con recursos y con la capacidad técnica suficiente para dar respuesta a sus requerimientos.

En el pasado el subsecretario incluso fue funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en donde ocupó diversos puestos y en el año 2016 fue Ejecutivo de Proyectos de la Subdirección de Recursos Humanos.

Según el repositorio del gobierno del Estado de 2010 a 2011 fue Jefe de Derechos Humanos; y Jefe de Recursos Humanos, a partir de 2008 hasta 2010 en la citada dependencia.

Además, durante el período comprendido de 2013 a 2014, asumió el cargo de Secretario Particular del Director General de Transporte en el Estado, es decir que conoce las entrañas de la dependencia que a la fecha está a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado.

El manual de organización de la Sefiplan la confiere 118 atribuciones a Guerrero Pérez, entre estas coordinar las acciones de los procesos para las adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, baja, enajenación, almacenamiento y control de inventarios y, en general, todo acto relacionado con bienes muebles e inmuebles de propiedad estatal.

Igualmente, en su obligación 30, se establece que está encargado de dirigir el registro y captura del padrón de proveedores del Gobierno del Estado a través del Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado.

"Con el fin de contar con una base de datos de proveedores confiable para la realización de las adquisiciones requeridas por el Poder Ejecutivo.

El subsecretario, al igual que el resto de funcionarios del Estado, también está obligado a conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto.

"A fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan".

Pese a los señalamientos de nepotismo y conflicto de intereses, el propio titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, confirmó en entrevista que no se tienen previstos cambios en la Secretaría.

"Estamos aumentando los ingresos, mejorando la calificación del Estado como se vio hace unas semanas con HR Ratings; seguiremos con todo el equipo", subrayó el secretario del gobierno de Cuitláhuac García.

El primo hermano del gobernador

Apenas en junio pasado el gobernador Cuitláhuac García evitó aclarar el parentesco que tiene con Eleazar Guerrero en una conferencia de prensa.

- ¿Nos puede precisar si es su primo Eleazar Guerrero, sí o no?, se le cuestionó al mandatario.

"Eso tendrán que averiguarlo por lo siguiente. Tiene que ver con mi abuela (...). Nosotros los niños González y otros, no recuerdo otros apellidos, decidimos decirnos primos y ya.

"Yo ya no voy a poder cuestionar a mi abuela, lo siento, en paz descanse (...). - ¿No sabe? – Sí, le estoy diciendo que mi abuela. Pero yo no voy a decir, cómo me voy a meter en la vida privada de mi abuela", externó el titular del Ejecutivo a pregunta expresa sobre el tema de una reportera.

En otras declaraciones a la prensa García Jiménez ya había negado una relación consanguínea afirmando que tenía "apellidos distintos".

No obstante, se hicieron públicas las actas de nacimiento de García Jiménez y de Guerrero Pérez en distintos medios de comunicación, así como los documentos de sus padres en los que se plasma que serían medios hermanos.

Según los documentos Atanasio García Durán (padre de Cuitláhuac García) y Julio Guerrero Durán (padre de Eleazar Guerrero) son medios hermanos, al ser hijos de la fallecida Manuela Durán, abuela del gobernador veracruzano.

El tema ha perseguido al morenista en sus actos públicos e incluso en los del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El 6 de junio el Ejecutivo Federal fue cuestionado sobre este asunto en su conferencia matutina e instruyó a García Jiménez a no incurrir en casos de nepotismo.

Días después, el pasado 14 de junio, durante otra conferencia mañanera a la que en esta ocasión acudió el gobernador veracruzano con el presidente para la firma de un convenio con el objetivo de atender el problema migratorio, nuevamente salió a relucir el tema del vínculo entre Cuitláhuac García y Eleazar Guerrero.

Fue entonces García Jiménez tuvo que señalar que pidió a la Contraloría General, a cargo de Leslie Garibo, investigar los señalamientos de nepotismo que hay contra su administración.

Sin embargo, reiteró que pese a las críticas directas hacia sus familiares no se puede hablar de este delito, puesto que no es su familiar directo.

"Mis apellidos son García Jiménez y aquí se habló de un Guerrero Pérez, ustedes tienen la opinión", reiteró el morenista junto de López Obrador, aseverando que se deben de aplicar los principios de "no mentir, no robar y no traicionar" al pueblo.

"Instruí que se investigue y que se sancione el delito si está tipificado. La contralora lo está investigando. Insisto, si se da el delito y si se tipifica y eso tendría que proceder, no vamos a tolerar a nadie sobre la Ley en estos casos".

Tras su intervención nuevamente el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dio su respaldo a García Jiménez. El Ejecutivo federal aseveró que le consta "a voz en cuello" que se trata de un gobernador "honesto, trabajador y con buenos sentimientos".

"Es un gobernador honesto, Cuitláhuac no es corrupto y eso es una bendición el que la autoridad no sea corrupta como como lo es el gobernador de Veracruz y como son los gobernadores de México que nos están ayudando quienes hacen un esfuerzo".

Apenas 4 días después, el 18 de junio la titular de la Contraloría General descartó que se incurriera en nepotismo en este caso: "No tienen ningún parentesco, él es Guerrero Pérez y el gobernador es Cuitláhuac García Jiménez, estuvimos buscando y ya está la investigación".

Sin embargo, al difundirse las actas de nacimiento del gobernador y del subsecretario, así como las de sus padres y su abuela, el 27 de junio la contralora tuvo que rectificar y declaró que se abrió una nueva investigación.

"En su momento no teníamos las pruebas que han circulado, yo ya instruí a que se abra una nueva investigación con respecto a las nuevas actas, vamos a seguir la línea de investigación, nada encima de la ley", garantizó Garibo Puga.