Primero reos, ahora custodios protestan por bomba de tiempo en penal de Tijuana

TIJUANA.- Hace una semana fueron internos, ahora son custodios de la penitenciaría de Tijuana los que están inconformes y temen por su seguridad dentro de ese centro de reclusión.

Este martes, los custodios sumaron dos días de protesta frente al penal; aseguran que las condiciones han empeorado en los últimos años y tras los recientes reclamos de los internos, la situación es "muy tensa".

"No es causal de nosotros. Nosotros no irrumpimos en los Derechos Humanos ni causamos ningún mal a las personas internadas. El causal es mayor, no está en nuestras manos. Es cuestión de alimentación, servicio médico, falta de medicamento", comentó Daniel Elvira Chang, uno de los uniformados.

De acuerdo con los custodios, al menos uno de los edificios no ha sido revisado desde hace tiempo y temen que las Personas Privadas de su Libertad (PPL), tengan armas hechizas para usar en caso de un motín.

Además, enfatizaron, como vigilantes del orden en el interior están seriamente rebasados por los poco más de 4 mil PPL, porque un custodio es responsable de un edificio en el que hay entre 400 a 600 de ellos.

Para mí es imposible darles atención, alimentación, médico. Ya no queda en nosotros, que la población también entienda que nuestra función es mantener el orden, pero con el personal que tenemos ya no lo podemos mantener", afirmó Adrián Hernández

Eso sin descontar que dentro se han formado pandillas que pelean entre ellas por tener el control de los pasillos, agregó.

Los custodios detallaron que la semana pasada entre la noche del martes y la tarde del miércoles de la semana pasada fueron tres las alteraciones del orden en las que algunos de sus compañeros resultaron lesionados.

"Nosotros damos la cara ante los medios porque nadie está involucrado en corrupción", afirmó Adrián Hernández.

Los custodios buscan entregar también a las autoridades estales una lista de peticiones que incluye un seguro de vida en caso de morir mientras realizan su labor, pago de horas extra, además del derecho a pensión y jubilación.

"Hemos estado haciendo un llamado al comisionado (del sistema estatal penitenciario) y al señor gobernador Jaime Bonilla para que nos la reciba. Es nada más una minuta. Que poco a poco se vayan legalizando nuestros derechos que nos corresponden", comentó Daniel Elvira Chang.

A pesar de las protestas los custodios no han dejado de laborar, pero están pidiendo ser escuchados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

REFORMAS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

Antes del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, el Sistema penitenciario de Baja California dependía de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), pero eso cambió con una reforma presentada en el Congreso local a seis meses de iniciada la administración estatal.

Desde abril del año pasado desapareció la SSPE y la custodia en las prisiones de Baja California depende ahora de la Secretaría General de Gobierno, que es al mismo tiempo el Secretario de General de la Junta de Gobierno de la recién creada Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.

Los custodios que han protestado esta semana aseguran que tras esa reforma se consideran "en el limbo" porque no como empleados de confianza y no sindicalizados, no tienen ninguna garantía con el nuevo marco legal.



"Descuentos fantasma del gobierno del estado que no nos aclaran desde enero", dijo Daniel Elvira Chang, una denuncia que meses atrás hicieron agentes ministeriales que como el personal de custodia fue reorganizado durante el actual gobierno.

Amador Rodríguez Lozano, Secretario General en el Gobierno de Baja California, se negó el lunes a hablar de los reciente problemas en la penitenciaría de Tijuana, cuando salió ante la prensa con motivo del intento de expropiación del Club Campestre.

"Ese tema ahorita no lo vamos a discutir. No, no voy a responder a ese tema. Perdónenme, no voy a responder a ese tema. Va a venir dentro de un rato el comisionado penitenciario para responder ese tema", dijo a los reporteros que insistieron sin éxito.