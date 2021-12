"Primera vez que no pasaré fin de año con mi familia, duele, pero no tuve opción: migrante

Víctor lamenta que la violencia no pare, y ahora su familia sea amenazada por la Mara Salvatrucha, pero él ya no puede retornar. (Especial)

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Víctor Manuel Torres hace fila para recibir un plato de alimentos y un vaso de refresco natural o de avena en un comedor comunitario instalado en la parroquia de Santo Domingo de esta ciudad; a principios de agosto pasado, tuvo que escapar, junto a su esposa y dos hijas, de La Ceiba Atlántida, al norte de Honduras y cerrar su negocio de comida porque la pandilla le había pedido cuota.

Para él, sin duda, será un fin de año diferente, fuera de casa y sin otros seres queridos que se quedaron en ese país centroamericano, con el "Jesús en la boca" por no saber cómo les iría en el éxodo.

El padre de familia de 34 años de edad, quien desde hace unas semanas forma parte de la plantilla laboral del Ayuntamiento tuxtleco como parte del área de Limpia, advierte que no solo la violencia lo orilló a tomar otro camino, sino que también sufría la falta de empleo digno y otros servicios.





2021, AÑO QUE ROMPIÓ MARCA CON MÁS SOLICITUDES DE ASILO

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), este año ha registrado más de 130 mil solicitantes de asilo, por lo que ya superó por mucho lo que se contabilizó en 2019; de hecho, esta cifra convierte a México en el tercer país del mundo con mayor número de trámites de ese tipo.

"Imagínate, nos quedamos sin percibir dinero por un año por la pandemia, luego logramos poner un negocito de comida, llegan los maras y nos piden 20 mil lempiras, los cuales le teníamos que entregar en una semana (cerca de 15 mil pesos mexicanos), pues ¡cómo le haces!", revela mientras come un poco de pollo y arroz que le ofrecieron, a cambio de 5 pesos, en el comedor religioso.

Si logró recabar recursos para establecer ese negocio, recuerda, fue porque trabajó duro con un abogado, pero su sueño se truncó en su tierra. "Luego, los pandilleros querían que trabajara con ellos, pero mi familia me enseñó valores, y solo quiero darle un buen ejemplo a mis hijas".

Mientras se desarrolla la charla con Víctor, hombre como de 1.60 de altura, delgado y de tez morena clara, uno de los "hermanos" de la parroquia le habla a las cerca de 20 personas, junto a infantes, que esperan su plato de comida.

"Les aviso que hoy por la tarde (este mismo miércoles) les haremos un festejo de fin de año, habrá alimentos, regalitos, y otros detalles para ustedes", les informa. Mientras que los beneficiarios en potencia murmuran y luego aplauden de felicidad.

Otra mujer, al parecer migrante, ingresa al comedor para recibir su plato. A su lado, lleva a su hija, que ronda los 5 años de edad, quien recibe una bolsita de dulces por parte de una de las "hermanas" de la parroquia.

De nueva cuenta, Víctor lamenta que la violencia no pare, y ahora su familia sea amenazada por la Mara Salvatrucha, pero él ya no puede retornar. "Interpuse una denuncia en mi país por lo que vivimos, pero no me atendieron, y cuando vine a México presenté esa denuncia, y ya solicité el asilo", donde augura quedarse.

"Me siento triste porque no pasaré este año con mi familia, como siempre, felices, el 24 y 31... da tristeza, pero hay que echarle ganas y llegar hasta donde Dios diga", externa el hondureño, quien deja en claro que el trato en su paso por la República Mexicana ha sido bueno, aunque no falta quien los discrimine.

Mientras tanto, Víctor y su familia tendrán que continuar en su chamba y esperar hasta que estén listos sus documentos ante las autoridades migratorias. "El pago que recibimos es poco, pero estamos agradecidos".

COMEDOR OFRECE MÁS DE 3 MIL PLATOS AL MES

El comedor de la parroquia de Santo Domingo, creado hace como una década, ofrece a diario, de mediodía a 2 de la tarde, un "kit" de alimentos a quienes lo requieran: desde migrantes, mendigos o gente que no tiene mucho dinero para adquirir la canasta básica o algo que llevarse al estómago.

Si este espacio ha funcionado, es porque cientos de personas o bienhechores se han sumado a la causa y aportan desde dinero hasta productos como verduras, arroz, frijol, carne de todo tipo, entre otros.

Pero esto no fuera posible sin las manos de hombres y mujeres, "hermanos en fe", que trabajan para preparar esos 140 platillos diarios.

De acuerdo con Beatriz Carrillo, una de las encargadas de este sitio, son seis personas que se suman todos los días para que, en punto de las 12 de la tarde, tengan todo listo.

Advierte que el 70 por ciento de comensales que llegan son migrantes, fenómeno que se ha observado al menos en lo que va de este 2021. "Vienen hondureños, de El Salvador, y de muchos otros lados; además, al día tenemos como 10 niños, niñas", dice.

Como saben que la migración, y sobre todo, las necesidades de la gente no se detienen, las puertas del comedor están abiertas inclusive el 24 y 31 de diciembre, e incluso les hacen un convivio especial.

"Que algo quede claro: servimos como nos gustaría que nos sirvieran: suficiente, rico e higiénico, nada de sobras; además, los hacemos sentir apapachados, acobijados, les daremos juguetes a los niños y niñas", refiere la mujer, quien sugiere a la sociedad no ver al migrante como un enemigo o maleante, sino conmiserarse porque "nadie sale de su país por gusto; no los juzguemos, mejor ayudemos".

DESAPARICIÓN DE PERSONAS, EL GRAN TEMOR

Edgardo Aguilar salió de la capital de El Salvador pues, como a Víctor, también le exigieron cuota para dejarlo trabajar su negocio: con 3 mil dólares que le dio el gobierno salvadoreño como "capital semilla", echó andar un comedor (restaurante), pero lo visitaron los delincuentes para extorsionarlo.

Otra cuestión que lo ahuyentó, acepta, es que en este año se han registrado cientos o miles de desapariciones de personas, de todas las edades, lo que genera incertidumbre porque cada vez es mayor esa problemática.

Como él sí logró estudiar como técnico comercial y era estudiante de Ciencias Jurídicas en la Universidad de El Salvador, su meta ahora será continuar con su preparación académica en alguna escuela que le dé la oportunidad.

"Me salí de mi país sin avisar a nadie, ya cuando llegué acá le avisé a mis padres; pero yo quiero superarme, seguir, progresar, porque en El Salvador no lo lograré, ahí no se permite que las familias tengan lo que necesitan para suplir sus necesidades básicas, ni que se superen", evidencia el varón de 40 años.

A Edgardo, cuyo estado civil es soltero, también le sirven un plato de comida y un vaso de avena en el comedor de la parroquia de Santo Domingo. Tiene que alimentarse para continuar.

Aunque acepta la entrevista, prefiere no ser fotografiado, pues teme que las pandillas lo vean y lo persigan. "Yo no quería dejar mi tierra, menos pasar una Navidad fuera de casa..."

Ahora, no hay vuelta atrás; Edgardo buscará recibir su residencia permanente y continuar sus estudios; de hecho, ya revisó algunos requisitos de educación a distancia con la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), "y sí hay oportunidad para nosotros como migrantes".

